“I love you coiffure” avec Muriel Robin et de nombreux Guests, lundi 21 décembre sur TF1

Lundi 21 décembre à 21:05, TF1 diffusera “I love you coiffure”, une comédie savoureuse hors norme qui nous fait (re)découvrir les sketchs cultes de Muriel Robin sous un angle totalement inédit !

Un projet fou

Les plus grands sketchs cultes de Muriel Robin prennent vie pour la première fois dans une fiction événement unique en son genre, réalisée et interprétée par Muriel Robin, avec la participation d'une cinquantaine de personnalités prestigieuses venues partager à ses côtés l'affiche le temps d'un rôle !

"Le salon de coiffure", "L'addition", "Le mariage", "La réunion de chantier", "La veste", "Le répondeur", "Sacha"… Pour la première fois, ces sketchs que nous connaissons par cœur sous la forme de one-woman show sont adaptés dans une seule et même fiction et mis en scène dans des décors naturels où de nombreux personnages secondaires en chair et en os donnent la réplique à Muriel Robin.

L'histoire

Le film trace le portrait croisé de sœurs jumelles que tout oppose et qui se disputent la garde de leur mère : Liliane, patronne d'un modeste salon de coiffure en province pour lequel elle a consacré sa vie et Maud qui a fondé une famille à Paris où elle vit la grande vie auprès de son mari et ses deux enfants. Au fil d'une journée pas comme les autres, nous découvrons leur entourage et leur quotidien hauts en couleur mêlant joies, névroses, souvenirs, engueulades, potins et autres petites contrariétés…

Les Guests

Avec Muriel Robin et Ary Abittan, Nikos Aliagas, Thierry Ardisson, Pierre Arditi, Roselyne Bachelot, François Berléand, Michèle Bernier, Dominique Besnehard, Carole Bouquet, Nicolas Canteloup, Jérôme Commandeur, Dave, Anne-Claire Coudray, Christophe Dechavanne, Vincent Dedienne, Anouchka Delon, Françoise Fabian, Michel Fau, Jean-Pierre Foucault, Agustin Galiana, Laurent Gamelon, Jeanfi Janssens, Chantal Ladesou, Jonathan Lambert, Alexandra Lamy, Catherine Lara, Régis Laspalès, Anne Le Nen, Estelle Lefébure, Corinne Masiero, Mimie Mathy, Laëtitia Milot, Pierre Palmade, Vanessa Paradis, Charlotte Rampling, Line Renaud, Yves Rénier, Jean Reno, M. Pokora, Harry Roselmack, Mathilde Seigner, Elie Semoun, Sylvie Testud, Tom Villa, Marthe Villalonga, Christophe Willem…