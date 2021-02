Comment faire sans pesticides ? Soirée continue sur France 2 lundi 1er mars avec Julian Bugier (vidéo)

Lundi 1er mars à 21:05, Julian Bugier vous proposera une nouvelle soirée continue sur France 2 sur le thème « Comment faire sans pesticides ? ».

France 2 débutera cette soirée avec la fiction “Intraitable” qui sera suivie en seconde partie de soirée d'un débat présenté par Julian Bugier.

21:05 “Intraitable”

Librement inspiré d’un procès très médiatisé en 2014, “Intraitable” est un thriller juridique qui décrit le combat acharné d’un viticulteur indépendant, contre l’administration, pour faire valoir son droit à la pratique d’une agriculture différente.

L’itinéraire d’un homme libre, Gabriel Rivalan, qui, au risque de perdre son exploitation et de faire imploser son couple, choisit d’aller jusqu’au bout de ses convictions.

Gabriel refuse de se plier aux injonctions d’un arrêté préfectoral qui lui impose de traiter préventivement sa vigne aux pesticides. Adepte de la biodynamie, il s’oppose à l’usage de produits chimiques, qui, selon lui, fragilisent la terre, détruisent les écosystèmes et mettent en péril la santé des hommes.

Ce refus de principe entraîne peu à peu cet homme simple et discret dans une spirale judiciaire infernale qui va bousculer sa vie professionnelle et sentimentale, le transformant malgré lui en lanceur d’alerte.

Gabriel est d’abord lâché par son syndicat avant d’être piégé ensuite au tribunal, l’accusation le faisant passer pour un doux rêveur et un dangereux inconscient. Condamné en première instance, il subit parallèlement les pressions verbales, parfois physiques, de certains de ses confrères et amis, au premier rang desquels, Pierre Dubois qui, par peur des représailles administratives, veulent lui faire abandonner son combat. Pour ça, ils n’hésitent pas à s’attaquer à Loubna, la compagne de Gabriel, dont la situation administrative fragile au regard des lois sur l’immigration, est un levier facile…

Dans ce contexte tendu où sa vie est proche du chaos, Gabriel décide de résister et reçoit pour préparer son procès en appel, l’aide d’Astrid de Rocourt, une ancienne lobbyiste repentie qui le forme à la lutte virale et déclenche une pétition sur le net pour populariser sa cause. Le nombre de signataires monte rapidement et l ‘optimisme renaît, avant que les mauvaises nouvelles ne pleuvent à l’approche de l’audience. Des témoins effrayés qui se rétractent, Loubna menacée de reconduite à la frontière et surtout Jeanne, la soeur cadette de Gabriel, viticultrice également, atteinte d’un cancer des ovaires qui décide de ne pas témoigner au procès de son frère, bien qu’elle le soutienne.

Gabriel devra finalement sa victoire à la montée massive de la mobilisation populaire en sa faveur ( Environ un million de followers ) , à la ligne de défense habile de son conseil Maître Boisseau et à quelques évènements inattendus.

Avec : Fred TESTOT (Gabriel), Zineb TRIKI (Loubna), Elodie FRENCK (Astrid), Laurent BATEAU (Maitre Boisseau), Patrick TIMSIT (Pierre), Vanessa DAVID (Karine).

22:40 Comment faire sans pesticides ? un débat présenté par Julian Bugier

Aujourd’hui, la prise de conscience écologique est majoritaire en France, cette préoccupation est la première des Français.

Pour protéger la santé et la biodiversité, on parle de plus à sortir des pesticides et de faire la transition vers une agriculture zéro produits chimiques.

Alors comment peut évoluer l’agriculture ?

Quelles sont les alternatives aux pesticides dont les agriculteurs sont les premières victimes ? Comment les agriculteurs, conscients de la nécessité de renoncer à cette agrochimie néfaste à l’environnement et à leur propre santé, peuvent-ils s’en passer ?

Comment ceux qui ont franchi le pas vers le renoncement ont-ils fait ? Comment les soutenir ?