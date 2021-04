“Boomerang” en tournage à Metz pour France 2 avec Corinne Masiero et Bruno Salomone

Corinne Masiero et Bruno Salomone viennent de débuter le tournage de “Boomerang”, une fiction de 90 minutes réalisée par Christian François pour France 2.

L'histoire en quelques lignes...

Suite à l’agression sexuelle subie par une collègue, Louise Falconetti, ouvière spécialisée au fort caractère et au parler franc, décide de mettre fin à l’ambiance sexiste et au harcèlement qui règnent dans leur imprimerie depuis des années. Une véritable révolution que Louise et ses collègues féminines vont mener jusqu’au bout.

Le tournage a débuté ce mardi 27 avril et se déroule jusqu'au 21 mai 2021 à Metz.

Avec : Corinne MASIERO (Louise FALCONETTI), Bruno SALOMONE (Quentin), Tiphaine DAVIOT (Roxane), Laurent BATEAU (Renaud MONTEIL), Marie BERTO (Jeannette), Marie HATTERMANN (Valérie).