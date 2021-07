“Service volé” : Julie de Bona incarne Isabelle Demongeot dans une fiction pour TF1

Julie de Bona a débuté en juin dernier le tournage de “Service volé”, une fiction de 90 minutes pour TF1 adaptée du livre “Service Volé” d’Isabelle Demongeot (Editions Michel Lafon) qui dénonce les violences sexuelles perpétrées dans le milieu sportif en retraçant l’histoire vraie d’Isabelle Demongeot, championne de tennis abusée par son entraîneur pendant 9 ans.

L'histoire en quelques lignes...

Après 30 ans de silence, Isabelle Demongeot révèle finalement le viol qu’elle a subi de 14 à 23 ans par son entraîneur de tennis. C’est dans le cabinet d'un médecin, à l'aube de la quarantaine, que l'ex-n° 2 française du tennis féminin est soudain rattrapée par son passé. Une question s’impose alors à elle : était-elle vraiment la seule ? Isabelle en a toujours été persuadée, jusqu’à aujourd’hui.

Les faits étant prescrits, elle ne peut plus porter plainte. Par conséquent, elle s’investit tout entière dans la recherche d’autres victimes potentielles. Avec l’aide d’un gendarme, elle réussit à recueillir 25 témoignages, dont deux non prescrits. S’engage alors une course contre la montre judiciaire pour faire triompher la vérité plus de 20 ans après le déroulement des faits. Isabelle Demongeot a été l’une des premières à avoir eu le courage de mettre en lumière les violences sexuelles perpétrées dans le milieu sportif en les dénonçant. Par son courage, elle a entraîné la libération de la parole d’autres victimes dans de nombreuses disciplines, tant professionnelles qu’amateures.

Cette fiction est une adaptation du livre du même nom d’Isabelle Demongeot paru en 2007 aux éditions Michel Lafon. Grâce aux scénaristes Jérôme Foulon, Sophie Deschamps et Claire Lemaréchal, laquelle a également eu la responsabilité de l’adaptation et des dialogues, l’histoire de la championne française de tennis va pouvoir toucher un plus large public par le biais de l’écran.

Après avoir incarné Rose Rivière dans Le Bazar de la Charité en 2019, puis la mère de Lou dans la nouvelle série TF1 Plan B, Julie de Bona poursuit son ascension en adoptant le rôle principal du film.

A ses côtés, seront présents notamment Jade Bestagno (Isabelle enfant), Samuel Labarthe (Frank Maraval), Laurent Lucas (Tony, l’entraineur), mais également Elodie Navarre (la sœur d'Isabelle), Florence Pernel (sa mère), et François Loriquet (son père).

Le tournage s’effectue en partie à Saint Tropez, ville dans laquelle se sont déroulés les faits, afin de favoriser l’effet d’authenticité ainsi qu'à Paris.