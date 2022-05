“Écho” en tournage pour M6 avec Claire Keim, Éric Caravaca, Marc Riso et Émilie Dequenne

Claire Keim, Éric Caravaca, Marc Riso et Émilie Dequenne ont débuté la semaine dernière le tournage de “Écho” (titre provisoire) d'une mini-série en 4 épisodes qui sera prochainement diffusée sur M6.

L'histoire en quelques lignes...

Peut-on mieux réussir sa vie si on l’a déjà vécue ?

Persuadé qu’il est victime d’un complot suite à deux erreurs médicales, Marc (Éric Caravaca), chirurgien star de l’hôpital est retrouvé assassiné le soir du 31 décembre.

C’est Anna (Claire Keim), son ex-femme qui vit une passion torride avec un jeune chirurgien, et Cédric (Marc Riso), un ambulancier, ancien meilleur ami de Marc qui font la macabre découverte.

Les policiers arrivent vite sur place, et avec eux : le lieutenant Juliette Kharoub (Émilie Dequenne), qui est également… la femme de la première victime de Marc !

Encore sous le choc, tous les trois se retrouvent à prendre le même ascenseur... qui soudain se bloque à minuit pile. Les lumières se rallument. Anna, Cédric et Juliette ont la surprise de découvrir qu’ils sont revenus un an en arrière... Connaissant ce qui les attend dans le futur, vont-ils prendre les mêmes décisions ou, au contraire, auront-ils le courage de tout changer ? Et pourront-ils sauver Marc ?

Un thriller fantastique avec de grands noms de la fiction française : Claire Keim (« Harcelés », « Respire »), Eric Caravaca (« Si j’étais elle »), Marc Riso (« Je te promets »), Emilie Dequenne (« Un homme ordinaire », « Rosetta »), Marc Ruchmann (« La maison d’en face » - prochainement sur M6), Loup-Denis Elion (« Scènes de ménages »).

Le tournage se déroule du 17 mai au 11 juillet 2022 à Aix en Provence, Marseille, La Ciotat, Paris et région parisienne.