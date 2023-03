"Une confession" avec Catherine Frot et Laurent Gerra mercredi 22 mars 2023 sur France 3

Mercredi 22 mars 2023 à 21:10, France 2 diffusera la fiction inédite "Une confession", librement adaptée du romain de John Wainwright, avec Catherine Frot et Laurent Gerra.

L'histoire en quelques lignes...

Le corps de Maud Duberry gît au pied d’un pic rocheux de la montagne Sainte-Victoire. Jean, son mari, l’observe en contrebas. Interrogé par la police, il explique qu’il n’a rien pu faire : ils se promenaient tous les deux sur le chemin escarpé, elle a chuté. L’affaire est rapidement classée en accident.

Une semaine plus tard, un mystérieux témoin vient semer le doute sur la véritable nature de l’accident.

Que s’est-il passé exactement ?

Avec : Laurent Gerra (Jean Duberry), Catherine Frot (Maud Duberry), Diane Rouxel (Clarisse Marquand), Antoine Duléry (Dr Michel Flamand), Lola Dewaere (Marjane), Théo Augier (Benjamin Duberry), Guillaume Arnault (Greg).

Note d’intention de la réalisatrice, Hélène Fillières

La proposition qui m’a été faite par Anne Holmes de réaliser un film pour France Télévisions m’a immédiatement enchantée : j’aime les défis.

Le scénario d’Une confession avait tout pour me donner des ailes.

Un polar, adapté de John Wainwright, le même auteur que Garde à vue, un fait divers avec pour toile de fond l’autopsie d’un couple, un face-à-face structuré par une enquête psychologique, tous les ingrédients étaient là pour me faire vibrer.

Les faits divers me passionnent, ils sont le reflet de nos pulsions secrètes, et quand ils surgissent au sein du couple, j’éprouve une empathie immédiate.

Rien ne m’intrigue davantage que le fonctionnement du couple. Rien n’est plus insondable que l’inévitable déséquilibre de ce drôle d’équilibre qu’impose la vie à deux.

Comme sur ce sentier escarpé, le couple est une entité qui manque à chaque fois de déraper.

Et le décor saisissant de cette montagne Sainte-Victoire, présence obsédante accentuée par l’atmosphère pesante de la chape de plomb de l’été en Provence, a contribué à articuler mes intentions de mise en scène : créer un gouffre entre les personnages, les emprisonner dans leurs non-dits et les amener au bord du précipice, jusqu’à commettre l’imparable.

Laurent Gerra et Catherine Frot m’ont offert un duo inédit. Ils ne se connaissaient pas et quand je les regarde subir, chacun à leur façon, leur incommunicabilité, je suis bouleversée par cette évidente intimité qui les unit dans le silence. En contrepoint, la fraîcheur des trois jeunes – Diane Rouxel, Théo Augier et Guillaume Arnault – assortie de la légèreté presque inquiétante d’Antoine Duléry et de l’époustouflante sensualité de Lola Dewaere, tout semble orchestré pour resserrer encore davantage l’étau de ce couple au bord de chavirer.