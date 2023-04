"Vers de nouveaux horizons" : fiction inédite sur ARTE vendredi 28 avril 2023 - Vidéo

Après la mort suspecte d’une jeune policière et d’un petit dealer, la commissaire à la retraite Grete Öller mène une enquête parallèle et révèle de sombres secrets. Un polar rural entre l’Autriche et la République tchèque à voir sur ARTE vendredi 28 avril 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes... En Haute-Autriche, la jeune Johanna, fraîchement sortie de l’école de police, se tue en tombant d’une falaise lors d’une descente dans une ancienne carrière où se tient une fête illégale. Dans la nuit noire, personne n’a vu ce qui s’est passé. Si les membres de son unité n’y voient qu’un tragique accident, Stani, gardien de la paix du côté tchèque et petit ami de la victime, met en doute cette version. Quand un jeune dealer que Johanna avait appréhendé ce soir-là est retrouvé mort d’une overdose, Stani ne croit plus en une coïncidence. Désemparé, il fait appel à l’ancienne commissaire Grete Öller, dont Johanna était la filleule : avec l’aide de la fringante retraitée, qui n’a rien perdu de ses réflexes, il se lance dans une enquête parallèle qui pourrait bien incriminer des membres de la police locale des deux côtés de la frontière… Après La mort en héritage, Maria Hofstätter endosse à nouveau le rôle de la pugnace Grete Öller, dans un polar rural haut en couleur.

0 Partages



Partager