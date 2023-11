"Signalements" en tournage avec Cécile Bois, Odile Vuillemin et Bruno Solo pour France 2 à Lille

Cécile Bois, Odile Vuillemin et Bruno Solo viennent de débuter pour France 2 le tournage de "Signalements", une fiction de 90 minutes réalisée par Eric Métayer, adapté du livre de Karine et Laurence Brunet-Jambu.

L'histoire en quelques lignes...

Tiré d’une histoire vraie, le film retrace le combat d’une femme, Laurence Jambu, pour sauver sa nièce, Karine, de la maltraitance de ses parents.

Pour cela elle doit affronter indifférence, hostilité, incompétence ou lâcheté de certains fonctionnaires de l’ASE et de la Justice qui malgré les signalements répétés, maintiennent, contre toute logique, la fillette chez ses parents.

Finalement, après des années de lutte, Laurence obtiendra enfin la garde de Karine.

Le film est aussi une magnifique histoire d’amour entre Laurence et Karine. Laurence l’aime comme ses propres enfants et Karine le lui rend bien. Pour elle, Laurence est sa vraie maman, et, devenue grande, elle fera tout pour qu’on lui rende justice.

Le tournage se cette fiction a débuté le 13 novembre 2023 et se déroule jusqu'au 12 décembre 2023 dans la ville de Lille et sa région.

Avec : Cécile Bois (Laurence), Odile Vuillemin (Véronique), Bruno Solo (Desprès), Marc Citti (Loïc), Christophe Laubion (Stéphane), Flavie Dachy (Karine 9, 12 et 13 ans), Victoria Eber (Karine 14, 17 et 21 ans), Timothé Boncourt (Tom 9 Ans), Léo Pomero (Tom 12,13, et 14 ans), Victor Ghesquière (Tom 17 et 21 ans), Pauline Nuez (Coralie), Marie-José Billet (Mme Gomez), Lucie Gontier (Julie), Nathalie Desrumaux (Patricia)...