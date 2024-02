Inédit "Les Bodin's enquêtent en Corse" sur M6 lundi 12 février 2024 - Vidéo

Lundi 12 février 2024 à 21:10, M6 vous propose de retrouver Les Bodin's pour la première fois dans une fiction à la télévision dans une enquête inédite en Corse !

De Pouziou Les Trois Galoches à l’île de beauté, il n’y a qu’un pas...

Investi d’un pouvoir surnaturel transmis par le fantôme de son père, Christian voit s’accomplir un futur meurtre dans un rêve prémonitoire. Un certain Pasqualini, producteur de clémentines dans la région d’Aléria sur la côte orientale de la Corse, sera assassiné dans sept jours par une nuit de pleine lune. Mais comment interpeller le meurtrier d’un mort-qui-n’est-pas-mort ? Grâce au bon sens légendaire et au caractère tyrannique de Maria, prête à emmerder tous les Corses pour en sauver un, et aux rares éclairs de génie de son grand benêt de fils Christian. Tant mieux s’il faut au passage s’imprégner des moeurs locales, ne pas rentrer en concurrence avec le Mazzeru prénommé Ours, le medium local, ni contrarier les gendarmes du coin, se déguiser en bandit corse, s’essayer aux polyphonies locales ou forcer Christian à manger du brocciu.

Heureusement, ils pourront compter sur Elisa, la cousine corse, éleveuse de porcs harcelée par l’inspection sanitaire, qui leur donne quelques pistes pour retrouver Pasqualini.