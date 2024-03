"Le crime lui va si bien - Sosie or not sosie" à revoir sur France 2 vendredi 29 mars 2024

Vendredi 29 mars 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir l'épisode « Sosie or not sosie » de la fiction "Le crime lui va si bien" avec Claudia Tagbo et Hélène Seuzaret.

L'histoire en quelques lignes... Au volant d’une décapotable américaine, le cadavre de Johnny Hallyday ! Enfin, pas le vrai Johnny… mais son sosie. Gaby Molina et Céline Richer mènent une enquête à paillettes dans l’univers de ceux qui cultivent leur ressemblance avec des stars pour gagner leur vie. Pour comprendre les rivalités et jalousies de ce beau monde, nos deux flics n’hésitent pas : elles postulent pour intégrer la troupe du « Sosie Show 90 », Gaby en Tina Turner et Céline en Larusso ! Une enquête au cours de laquelle Gaby se découvre de tels talents scéniques qu’elle finira par se demander si elle ne devrait pas arrêter le métier de flic pour partir en tournée. Simply the best !... Avec : Claudia Tagbo (Gaby Molina), Hélène Seuzaret (Céline Richer), Julien Ratel (Darger), Bruno Lochet (Anton Vargas), Laurent Manzoni (Félix Fontan), Julien Boissier-Descombes (Socrate), Cyril Desbard (Aristote), Isabelle Habiague (Françoise Barnetti), Julien Cafaro (Didier Trejero), Mathilde Mosnier (Aude Vinclair)...

