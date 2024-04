"Le choix nous appartient" : fiction inédite diffusée sur ARTE vendredi 12 avril 2024

Vendredi 12 avril 2024 à 20:55, ARTE diffusera "Le choix nous appartient", une fiction allemande inédite réalisée en 2022 par Hans-Christian Schmid.

L’enlèvement du penseur allemand Jan Philipp Reemtsma en 1996 marque un tournant majeur dans la vie de son fils, le futur musicien Johann Scheerer.

Inspirée du roman autobiographique dans lequel celui-ci raconte la prise d’otage de son père, cette fiction haletante brosse un portrait sensible de l’adolescence.

L'histoire en quelques lignes...

Le 25 mars 1996, l’écrivain, sociologue et mécène allemand Jan Philipp Reemtsma est enlevé à son domicile, dans un quartier résidentiel de Hambourg. Ses ravisseurs ont laissé une lettre, dans laquelle ils formulent leur demande de rançon : 20 millions de marks, soit environ 10 millions d’euros.

Le quotidien de son fils Johann, 13 ans, et de sa femme Ann-Kathrin, bascule alors dans l’absurde : coupés du monde extérieur, la mère et l’adolescent vivent désormais vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec les policiers chargés de l’affaire.

Pendant trente-trois jours, la famille et les enquêteurs communiquent avec les ravisseurs grâce aux petites annonces d’un journal local, tandis que Jan Philipp Reemtsma, autorisé à écrire à sa femme et à son fils, parsème ses lettres d’allusions littéraires qui pourraient leur donner des indices sur les conditions de sa détention et le lieu où il se trouve.

Le rapt de l’enfance

De ce fait divers glaçant naîtront deux livres : l’un du principal concerné, Jan Philipp Reemtsma, qui relate les trente-trois jours d’enfermement qu’il a vécus et les conséquences sur sa vie psychique, l’autre écrit par son fils, le musicien Johann Scheerer, qui raconte les événements de son point de vue de jeune garçon. Tirée de ce dernier, un haletant roman autobiographique, cette fiction du réalisateur Hans-Christian Schmid (Un week-end en famille) décrit avec finesse comment cet événement ébranle de façon irréversible les certitudes de Johann, adolescent qui découvre la peur de la mort et la non-invincibilité de ses parents.

Sur fond de thriller, un portrait du passage à l’âge adulte, porté avec brio par le jeune Claude Heinrich.