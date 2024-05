"Parents à perpétuité" avec Natacha Lindinger sur France 2 mercredi 29 mai 2024 (vidéo)

Mercredi 29 mai 2024 à partir de 21:10, France 2 proposera une soirée continue autour de la fiction "Parents à perpétuité", librement adaptée du livre-récit de Sophie et Dominique Moulinas et réalisée par Safy Nebbou.

Ce film revient sur une affaire criminelle qui a marqué les esprits et ému la France entière : le viol et le meurtre effroyables de l’adolescente Agnès Marin, le 16 novembre 2011, au Chambon-sur-Lignon, par Matthieu Moulinas, mineur de 17 ans au moment des faits, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

Cette tragédie humaine touche lourdement deux familles, celle de la jeune Agnès et celle de Matthieu, son assassin, un violeur récidiviste. Cette histoire a ouvert des débats sur l’épineuse question de la récidive et les ratés du suivi psychiatrique en matière criminelle. Récit bouleversant et complexe, Parents à perpétuité raconte la difficulté d’être parents d’un enfant criminel, la sidération, la honte, la culpabilité, les interrogations, et aussi la détermination à assumer la responsabilité parentale.

Un débat, présenté par Julian Bugier sur le thème « Parents de criminel, face à l'irréparable », suivra et accompagnera ce film.

21:10 Parents à perpétuité

Laurence et Eric Boissinot sont les parents responsables et aimants de Guillaume, 17 ans.

Tandis que la famille s’apprête à partir en vacances, les gendarmes viennent l’arrêter : il aurait violé une camarade de classe. Ses parents sont d’abord incrédules mais, très vite, Guillaume avoue. Déchirés entre l’incompréhension, la culpabilité de n’avoir pas vu, de n’avoir pas fait, la honte et l’amour filial, Laurence et Eric tentent de comprendre ce qu'il s’est passé, mais leur fils reste désespérément mutique. Ils vont alors affronter la tourmente judiciaire qui s’abat sur leur famille et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour alléger le sort de Guillaume, dont ils condamnent le crime, mais qu’ils continuent à aimer. Jusqu’à ce que survienne une nouvelle tragédie dont ils seront les témoins impuissants et les complices involontaires.

Mais Laurence et Eric demeurent les parents de Guillaume. Ses parents à perpétuité.

Avec : Natacha Lindinger (Laurence), Eric Caravaca (Eric), Naidra Ayadi (Maître Guedj), Jules Houplain (Guillaume), Capucine Malarre (Garance), Marie-Julie Baup (Agathe), Isabelle Côte-Willems (Mme Lievens), Florence Janas (Fanny Roulier), Jean-Michel Lahmi (Dr Cazals), Clémentine Poidatz (Dr Versantes), Nicolas Martinez (Dr Gransagne)...

22:35 Le débat Parents de criminel, face à l'irréparable

Julian Bugier recevra sur le plateau pour échanger autour de cette thématique :

Dominique Moulinas, Père de Mathieu.

Philippe Sylvain-Zweifel, père d'Alexandre, déclaré irresponsable du meutre de sa soeur Katia.

Maria Carrier, journaliste, auteure de "Mères de criminels".

Myrtis Vinas-Roudières, juge des enfants au Tribunal de Bobigny.

Dominique Verdeilhan, chroniqueur judiciaire.

Abderrahmane Saidi, psychiatre et pédopsychiatre à l’hôpital André Breton de Saint Dizier (Haute-Marne).