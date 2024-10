"Inès et Yvan, l’amour sur un fil" avec Shemss Audat et Bruno Debrandt sur France 2 mercredi 9 octobre 2024

Mercredi 9 octobre 2024 à 21:10, France 2 diffusera "Inès et Yvan, l’amour sur un fil", une fiction romantique et sociale ayant pour cadre une usine textile d’une petite ville de Charente où les salariés se battent pour sauver leurs emplois.

L'histoire en quelques lignes...

Ayant récemment perdu son emploi, Inès est contrainte de quitter Paris pour emménager chez sa sœur, à Mouellade-sur-mer en Charente le temps de se refaire. A contre cœur, elle postule à un emploi d’hôtesse d’accueil dans une société textile de la région. Mais lors de son premier jour chez Charente Filatures, elle est prise pour la nouvelle DG parisienne parachutée sur le site venue mettre en oeuvre un plan social.

Inès décide de profiter du malentendu pour empocher un mois de salaire en évitant de se faire démasquer. Malgré l’hostilité manifeste d’Yvan, le fondateur de la société, elle finit par se prendre au jeu : si elle pouvait sauver l’entreprise et préserver les emplois des ouvrières ? Mais tout se complique quand les sentiments s’en mêlent et que la collaboration entre Inès et Yvan prend un tour inattendu...

Une fiction inédite réalisée par Alexandre Castagnetti.

Avec : Shemss Audat (Inès), Bruno Debrandt (Yvan), Nathalie Cerda (Martine), Cécile Rebboah (Sofia), Nicolas Grandhomme (Jérôme), François Pérache (Manuel Fisher), Cyril Couton (Nicolas Charbonnier)...