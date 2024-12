Les films de Noël diffusés sur TF1 du 16 au 20 décembre 2024

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2024.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:20, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Lundi 16 décembre 2024

14:20 La chronique de Noël



Zoé écrit à la chroniqueuse de journal Adora pour l'aider à sauver sa relation avant les fêtes de fin d'année, mais les conseils d'Adora se révèlent désastreux : son petit ami rompt avec elle ! Lorsqu'elle retrouve Adora pour la confronter, elle découvre qu'il s'agit en fait d'un homme. Zoé lui dit qu'elle gardera son secret s'il fait la publicité de son blog d'événements sur le thème de Noël dans la rubrique d'Adora.

16:00 Une carte d'amour pour Noël



En visite dans sa ville natale pour Noël, Nicky retrouve chez ses parents une carte de vœux d’un admirateur secret datant de son adolescence. Avec l’aide de sa meilleure amie Simone, elle tente de retrouver cet admirateur afin de le remercier. Elle rencontrera l’amour par la même occasion…

Mardi 16 décembre 2024

14:20 Un merveilleux Noël en famille

A l'approche des fêtes, Maddy et son fils Wesley se rendent chez ses parents, propriétaires d'un hôtel de luxe dans une station de ski. Sur place, Maddy fait la connaissance de Paul, un jeune veuf qui élève seul son fils, Cody. Les deux garçons deviennent instantannément amis tandis que Paul et Maddy se rapprochent de plus en plus. Ils découvriront bientôt qu'ils partagent bien plus qu'ils ne l'imaginaient...

16:00 L'invité surprise de Noël



Paige, qui travaille dans l'événementiel, revient passer Noël avec ses parents dans l'hôtel familial et organise la soirée du réveillon sur le thème des traditions de Noël dans le monde. Elle ignore que ses parents ont le projet de vendre l'hôtel pour profiter d'une retraite bien méritée. Dylan arrive pour évaluer l'hôtel dans le cadre de cette vente, accompagné de son fils, Noah. Paige leur fait découvrir les traditions locales, à la grande joie de Noah. Alors que Paige et Dylan se rapprochent, Paige commence à envisager de reprendre l'hôtel à la suite de ses parents. Mais elle découvre le projet de vente par hasard et, se sentant trahie, elle reproche leur silence à ses parents et à Dylan.

Mercredi 17 décembre 2024

14:20 Ma vie est un film de Noël !



Emily, bourreau de travail, a prévu de passer les fêtes à Bali pour travailler sur une présentation importante et fuir les festivités de Noël, qu'elle ne supporte pas. Malheureusement, suite à une tempête de neige et un atterissage d'urgence, elle se retrouve dans la petite ville de Blue Spruce, dans le Colorado. A l'aéroport, elle se prend les pieds dans une guirlande, s'électrocute et s'évanouit. En se réveillant, elle réalise petit à petit qu'elle vit son pire cauchemar : elle est piégée dans un téléfilm de Noël.

16:00 Un drôle d'ange gardien pour Noël



Robert, un ange, revient sur Terre sous les traits d’Archie dans le but de réconcilier ses sœurs : Dani, une chef d’entreprise, et Marlow, pâtissière hors pair qui a repris la boutique de leur mère. Pour les amener à renouer des liens, il se sert d’un jeu de devinettes auquel ils jouaient enfants au moment de Noël. Il a douze jours pour accomplir sa tâche.

Jeudi 18 décembre 2024



14:20 Le secret d'un Noël parfait



Hayley est une décoratrice d'intérieur en vogue sur les réseaux sociaux. Ayant perdu son père il y a six mois, elle essaie de soutenir sa mère, submergée par la tristesse. En fouillant dans son garage, elle découvre une photo de sa mère à côté d'un jeune garçon. Elle apprend ainsi qu'elle a un oncle dont elle ignorait l'existence. Pour remonter le moral de sa mère, elle décide de retrouver cet oncle et espère pouvoir passer les fêtes de Noël en famille.

15:40 La recette d'un Noël inoubliable



La famille Collucia, d'origine italienne, s'apprête à fêter Noël. Anna, l'aînée, enseigne la sociologie dans le monde entier. Ella, sa sœur, a repris les rennes de la ferme familiale, aidée par sa compagne, Nathalie. Archie, le cadet, travaille dans un restaurant avec sa petite amie, Monica. Madelynn, leur mère, part une semaine en vacances sous les tropiques et demande à Anna de s'occuper de Vincent, le grand-père, Nonno, en italien. Ce dernier est atteint de la maladie d'Alzheimer. En accompagnant son grand-père à un rendez-vous médical, Anna rencontre le docteur Greg Krasinski. Il lui apprend que la maladie de Vincent est à un stade plus avancé que ce qu'elle ne pensait. Anna est bouleversée. Le docteur lui suggère de faire travailler la mémoire de son grand-père, ce qui donne à Anna l'idée de cuisiner avec lui la recette préférée de sa défunte grand-mère : le sugo, une sauce pour les pâtes. Malheureusement, Anna ne trouve la recette nulle part. Elle part donc à la chasse aux indices avec son grand-père. Pendant ce temps-là, elle se rapproche beaucoup de Greg...

Vendredi 19 décembre 2024



14:20 Coup de foudre à l'hôtel de Noël



Bienvenue dans la vie des clients et du personnel de l'hôtel Fontaine pendant les fêtes de Noël ! La vie de Georgia, la directrice de l'hôtel, est perturbée lorsqu'elle doit choisir entre Luke, l'un de ses collègues, et Raymond, un prince...

15:40 Un Noël magique à New York

Daniel travaille dans une agence de publicité. Il réalise qu'il éprouve peut-être des sentiments pour sa meilleure amie, Tanya, avec qui il passe Noël tous les ans. Malheureusement pour Daniel, Tanya a un nouveau petit ami, Cliff. Elise et son amie, Bonnie, ont toutes les deux leur propre podcast. Alors qu'elles enregistrent ensemble une émission spéciale pour les fêtes de fin d'année, Daniel les appelle pour avoir des conseils. Le coup de fil est un fiasco, mais Janice, la patronne d'Elise, lui demande de réaliser un podcast pour aider Daniel à conquérir Tanya et à leur faire passer un Noël mémorable à New York. Très vite, un triangle amoureux se forme...