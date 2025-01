"Les enquêtes du commissaire Van der Valk" : Liberté à Amsterdam, dimanche 5 janvier 2025 sur France 3 (vidéo)

Dimanche 5 janvier 2025 à 21:05, France 3 diffusera le premier volet de la 3ème saison inédite de la collection "Les enquêtes du commissaire Van der Valk" : « Liberté à Amsterdam ».

Retour à Amsterdam, ville lumineuse, intellectuelle et artistique, qui cache aussi un côté obscur et criminel.

Le commissaire Piet Van der Valk et son équipe vont devoir se plonger dans l’univers du free-running, débattre de la notion de restitution et de rédemption, et se confronter à des adeptes de la magie pour résoudre trois nouvelles énigmes.

Épisode 3x01 Liberté à Amsterdam

Casper Yuliani vient d’être couronné champion de free-running. Avec sa petite amie Marian, ils s’apprêtent à quitter Amsterdam pour se rendre à un championnat à Paris. Mais, en chemin, leur voiture est prise pour cible par un tireur qui finit par tuer Casper.