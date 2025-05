"Tandem - Retour vers le passé" à revoir sur France 3 jeudi 29 mai 2025

Jeudi 29 mai 2025 à 21:10, france 3 rediffusera une enquête de la commandante Léa Soler et du capitaine Paul Marchal : « Retour vers le passé ».

L'histoire en quelques lignes...

Léa et Paul, amoureux, partent en vacances en famille dans la nouvelle maison d’Annie et Pierre. Loin de Montpellier et de la gendarmerie, ils comptent bien profiter de ce temps en famille. C’est sans compter la découverte d’un bras le long d’un chemin de randonnée qui vont les pousser à mener l'enquête… Il ne leur faudra que très peu de temps pour comprendre que ce membre est relié à un corps retrouvé dans les marais de l'étang de Thau.

Les analyses révèlent que le corps est celui d'une femme nommée Ludivine Camus, ancienne amie de Léa, mais aussi ex-petite amie de Paul, décédée il y a maintenant vingt-huit ans. Pourquoi mettre ce bras sur leur chemin ? Dans l’ombre, quelqu’un joue avec eux et les manipule. Mais dans quel but ? Que cherche-t-il ? Se venger ? Faire éclater la vérité ?

Pour résoudre cette enquête, Léa et Paul vont devoir se replonger dans leur passé et rouvrir l’enquête sur la mort de Ludivine Camus, qui avait été classée comme un suicide à l’époque.

Alternant entre 1994 et aujourd’hui, cette enquête aussi policière qu’intime sera l’occasion de revisiter le passé de Léa et Paul. De découvrir — au fil de flash-backs tantôt amusants, tantôt émouvants — les circonstances de leur rencontre et de leur histoire d’amour. Comme un album photo qu’on feuillette pour découvrir tous ces moments clés qui ont forgé le tandem que nous connaissons.

Mais cette résurgence du passé va également mettre à l’épreuve leur couple récemment reformé. Car si Paul et Léa croyaient tout connaître l’un de l’autre, ils vont s’apercevoir que des zones d’ombre et des secrets entourent la naissance de leur idylle. Peut-on vraiment faire confiance à ceux qu’on aime ? Et connaît-on vraiment celle ou celui qui partage nos vies ? Après tant d’années, Paul et Léa vont être confrontés à ces épineuses questions. Au risque que leur couple ne survive pas à ces révélations...

Avec : Astrid Veillon (Commandante Léa Soler), Stéphane Blancafort (Capitaine Paul Marchal), Alban Casterman (Lieutenant Célestin Morel), Nelly Lawson (Camille Barbier), Patrick Descamps (Colonel Pierre Soler), Titouan Laporte (Thomas), Sarah-Cheyenne (Alice), Isabelle Tanakil (Annie Soler), Marie Bernard (Appolline), François-Dominique Blin (Franck Marvaud), Damien Jouillerot (Fabrice Fournier, 50 ans), Charles Lelaure (Clément Chassagne), Manoëlle Gaillard (Hélène Chassagne), Alicia Mathenna (Justine Camus), Léa François (Anaïs Camus), Myriam Bourguignon (Elodie Fabre), Quentin Menard (Loïc Le Gall), Mathys Payet (Théo Briand), Charly Brault (Fabrice Fournier, 25 ans).