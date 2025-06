"Alex Hugo" : deux épisodes à revoir sur France 3 mardi 3 juin 2025

Mardi 3 juin 2025 à partir de 21:05, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux volets de la fiction "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Cette collection suit les enquêtes d'un ancien grand flic marseillais, désormais garde champêtre dans un petit village des Alpes.

Loin de l'agitation de la ville, Alex Hugo se retrouve confronté à des crimes souvent liés à la vie rurale et aux traditions locales.

21:05 Épisode 9x03 Cold case

Après la fonte des neiges, le corps d'une femme est découvert. La victime serait morte il y a plus de 25 ans.

Alex et Leblanc débutent l'enquête et retrouvent une lettre manuscrite écrite par une amie de la jeune femme, Mathilde. Recherches effectuées, Alex découvre que cette personne fait partie de la police. Prévenue, elle se saisit aussitôt de l'enquête et arrive à Lusagne.

Les deux flics vont tenter de s'apprivoiser et de comprendre ce drame d'il y a presque 30 ans, quand une jeune activiste idéaliste avait débarqué à Lusagne, aux côtés d'autres "écoguerrières"...

22:40 Épisode 6x03 Le prix de la liberté

En pleine montagne, à quelques dizaines de kilomètres de Lusagne, un dangereux criminel réussit à s'échapper du fourgon qui le transporte, après avoir neutralisé policiers et conducteur et entraîné avec lui, de force, deux autres détenus.

Alors qu'ils s'enfoncent dans un massif sauvage, entre la France et l'Italie et que la criminelle de Marseille cadenasse la région, Angelo voit revenir avec inquiétude un personnage de son passé, Tiago, chef de clan gitan qui vient d'installer son campement au pied du village...