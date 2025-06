"Un destin inattendu" de Sonia Rolland rediffusé sur France 2 mercredi 11 juin 2025 (vidéo)

Mercredi 11 juin 2025 21:10, France 2 rediffusera "Un destin inattendu", une fiction de 90 minutes inspirée du parcours de Sonia Rolland, du terrain de basket jusqu'aux projecteurs d'un concours de beauté : Miss France.

L'histoire en quelques lignes...

Nadia, une jeune fille de 18 ans, métisse d’origine rwandaise, vit avec sa famille dans une cité ouvrière d’une petite ville de Nouvelle-Aquitaine.

Recalée d'une possible carrière de basketteuse pour son mauvais caractère, elle est poussée par son père et ses amis à s’inscrire au concours de Miss Poitou-Charentes. Sans y croire, elle passe la première étape, en route vers un possible nouveau destin…

Mais parviendra-t-elle à dompter son tempérament rebelle sans se renier ?

Avec : Clémentine Célarié (Dame Clochette), Thierry Godard (Jacky, père de Nadia), Esther Rollande (Nadia), Mata Gabin (Liliane, mère de Nadia)...

Note d'intention de Sonia Rolland, réalisatrice

On dit que « s’accomplir c’est se dépasser »… mais comment composer avec une réalité inconnue, avec ce que le destin vous tend comme surprises, sans avoir la moindre préparation pour les appréhender ?

Si cette histoire est adaptée de la mienne, elle m'a demandé de prendre de la distance avec mon récit personnel. Mon envie a toujours été de tendre vers une fiction plus universelle, vers une aventure dans laquelle chacun pourra se retrouver. Si le parcours de Nadia est semblable à ce que j’ai vécu durant cette parenthèse enchantée, il était nécessaire de créer de la fiction autour de mon héroïne.

Ce « conte de fées moderne » marque une époque où les différences étaient à la mode, où le métissage, le brassage culturel n’était pas un sujet politique mais quelque chose qui se vivait de façon naturelle dans une société en pleine effervescence à l’aube de l’an 2000. Mon héroïne, Nadia, incarne cette époque légère, bouillonnante, libre, où la jeunesse était désireuse d’en découdre avec la précarité qu'on avait réservée à leurs parents, et de s’octroyer enfin le droit de rêver d’un ailleurs, d’un meilleur, sans aucun complexe.

La question du racisme est posée et assumée avec un ton décomplexé de façon à permettre au spectateur d’avoir la bonne lecture, celle du vécu. Le fil conducteur de mes films précédent tels que Rwanda, du chaos au miracle ou même Une vie ordinaire, est la résilience. C’est un thème que j’aborde très souvent car elle décrit parfaitement une force qui m’inspire et que j’admire chez « les résilients », celle de la dignité.

Les problématiques sociales et culturelles sont toujours d'actualité, et résonnent fortement encore aujourd’hui… Les personnages évoluent ainsi dans une période en pleine crise économique, sociale et politique, où l’ambiance reste pesante et où il de bon ton d’être réactionnaire.

Cette jeune métisse de 18 ans, issue d’un milieu ouvrier, poussée par la ferveur de son entourage,va devenir la première Miss France d’origine africaine à remporter le titre national en 2000. Bien loin des canons de beauté des concours de Miss, cette basketteuse qu’est Nadia, va s’imposer avec un esprit de challengeuse qui nait d’une urgence ; celle d’offrir à ses parents et son frère une vie plus confortable et plus paisible. Malgré sa personnalité butée, elle va déployer une détermination qui va inspirer le spectateur.

On découvre les coulisses d’un concours (Miss Poitou-Charentes et Miss France) qui mèneront des jeunes filles à se dévoiler dans leur fragilité, et leurs forces dans des situations souvent inattendues.

Nadia doit naviguer dans un univers social dont elle n’a pas les codes, et elle n’est pas préparée à vivre une aventure aussi fabriquée.

« Quand on sait d’où l’on vient on sait où on va » prend alors tout son sens, lorsque Nadia va réaliser que ces origines culturelles et sociales, qui auraient pu être vécues comme un complexe, sont en réalité une force, un atout, dans ce concours qui finalement la met à nu, la révèle.

Et si Nadia est dans un univers qui peut sembler inaccessible, cette quête qu'elle porte en elle, ce parcours, parle, j'en suis certaine, à chacun d'entre nous. Parce que quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, nous sommes tous, toujours, en train de chercher notre place, et notre chemin...