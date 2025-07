"La loi de Barbara - Parole contre parole" avec Josiane Balasko à revoir sur T18 mercredi 16 juillet 2025

Mercredi 25 juin 2025 à 20:40, T18 vous proposera de revoir le troisième volet de "La loi de Barara", une fiction réalisée par Didier Le Pêcheur avec Josiane Balasko.

L'histoire en quelques lignes...



Pierre Consigny, patron d'un grand groupe de presse, est accusé de viol par Carole, son attachée de presse.

L'accusé se révèle particulièrement difficile à défendre, tant il cumule les maladresses lorsqu'on l'interroge et dans sa vie. De plus, la victime est charmante et attire naturellement la sympathie et surtout, la compassion. L'accusation semble sûre de son fait.

Mais Barbara décide d'explorer la vie de Carole, pour essayer de voir ce qui se cache derrière son apparence irréprochable. Bien vite, elle découvre une face plus sombre de la soi-disant victime.

L'affaire se révèle alors plus complexe qu'il n'y paraît...