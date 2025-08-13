recherche
Fictions

"Libre comme Naadirah" fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 15 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 13 août 2025 160
"Libre comme Naadirah" fiction inédite diffusée sur Arte vendredi 15 août 2025

Vendredi 15 août 2025 à 20:55, Arte diffusera "Libre comme Naadirah", une fiction allemande inédite sur l'émancipation, la confrontation des cultures, et le droit de choisir sa propre vie.

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir achevé des études de philosophie, Daniel aspire à se consacrer un jour à l’écriture. Pour l’heure, il travaille comme chauffeur privé dans la société que dirige Cem, le père de Jenny, sa future épouse, qui les héberge également chez lui.

Rompu aux affaires, Cem compte profiter de la venue à Leipzig d’un de ses riches clients qataris, qui doit s’y faire opérer du cœur, pour le convaincre d’investir à ses côtés dans le club de football de la ville. Transformé en factotum corvéable à merci, Daniel passe ses journées à conduire des membres de la riche famille, des boutiques au palace où ils sont descendus, et à porter leurs paquets. Parmi eux, la jolie Naadirah, qui doit prochainement épouser un homme que son père a choisi pour elle. Mais la jeune femme rechigne au quotidien d’épouse qu’on lui destine. Contre toute attente, elle s'intéresse plutôt à Daniel

Lors d'une nuit d'été, tous deux échangent longuement, confrontant leurs visions du monde et leurs aspirations.

Qui est le plus libre : Daniel ou Naadirah ? Alors que le premier a le sentiment d’avoir pris librement toutes les décisions de son existence – bien qu’il végète, infantilisé par sa compagne et son futur beau-père –, la seconde, promise à une vie sans souci dans une cage dorée, se verrait bien déployer enfin ses ailes…

Sous des airs de bluette romantique, le scénario s’amuse des caprices de ces voyageurs fortunés, qui conjuguent emplettes, mariage arrangé et tourisme médical en Occident, et met en regard le sens que souhaitent donner à leur vie les deux protagonistes que tout sépare.

Publié dans Fictions, Vendredi
Suivez nous...

