"Le colosse aux pieds d'argile" avec Eric Cantona sur NOVO 19 mardi 30 septembre 2025

Mardi 30 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Le colosse aux pieds d'argile", une fiction de 90 minutes avec Eric Cantona, Aure Atika et Alix Poisson.

Librement inspirée de faits réels et adaptée du livre de Sébastien Boueilh et Thierry Vildary "Le colosse aux pieds d'argile" nous plonge dans la vie d’un enfant, attaché à son Sud-Ouest natal et ses traditions.

Mais son apparente joie de vivre masque un terrible mal-être qu’il dissimule pour protéger l’équilibre familial… Depuis quatre ans, Sébastien est violé par un proche, aimé de tous.

Cet unitaire réalisé par Stéphanie Murat revient sur l’émouvante histoire de l’ancien rugbyman landais, incarné avec force et conviction par Eric Cantona.

Cette fiction a été doublement récompensée lors du Festival des créations visuelles de Luchon, en remportant le Grand prix du jury et le Prix d'interprétation masculine pour Olivier Chantreau.

L'histoire en quelques lignes...

Sébastien est un ancien rugbyman. Un vrai colosse. Entre 12 et 16 ans, alors qu’il est un enfant plein de joie de vivre du Sud-Ouest, il est violé par un proche de la famille, aimé de tous.

Trente ans plus tard, Sébastien n’a pas réussi à parler et ses démons le détruisent. C’est la rencontre d’un gamin, un petit colosse abîmé comme lui l'a été, qui le forcera à faire le bon choix. Celui de la justice…

Mais la justice à quel prix ?

Avec : Eric Cantona (Sébastien), Aure Atika (Farah), Alix Poisson (Josy 1991), André Marcon (Bernard), Eric Caravaca (Bernard 1991), Olivier Chantreau (Dilou 1991), Lyes Salem (Tristan), Philippe Paimblanc (Dilou), Timi-Joy Marbot (Sébastien 1991), Ferdinand Redouloux (César), Tara Lugassy (Farah 1991), Milhane Idiri (Tristan 1991), Julie Moulier (Maître Olivia Sage), Pierre Soubestre (Président de la Cour), Thierry Levaret (Capitaine B), Lalie Lou Dessalle (Emilie 1991), Sacha Thomeret (Joueur 2 rugby), Antoine Marteau (Joueur 3 rugby), Samuel Poitevin (Joueur 4 rugby), Sébastien Boueilh (Sébastien Boueilh), Nicole Merle (Cousine Myriam), Bénédicte Guiho (Tante Seb), Thomas Arnaud (Membre famille Seb)

Avec la participation de Françoise Fabian (Josy) et Claire Nadeau (Mamie Crapette 1991).