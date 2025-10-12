recherche
"Rendez-vous avec le crime - Tel épris (ira se faire pendre)" sur France 3 mardi 13 octobre 2025

dimanche 12 octobre 2025
"Rendez-vous avec le crime - Tel épris (ira se faire pendre)" sur France 3 mardi 13 octobre 2025

Mardi 14 octobre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel inédit de la collection "Rendez-vous avec le crime" dans lequel, Samson et Lila, désormais associés, enquêtent sur un adultère.

Tel épris (ira se faire pendre)

Entre Samson et Lila, l’atmosphère est enfin au beau fixe ! Depuis que Lila est devenue associée de l’agence d’enquêtes dirigée par Samson, le duo semble imbattable. Leur nouvelle mission leur est confiée par Mathilde Banier, ex-belle-mère de Lila, qui soupçonne son mari Bernard — le très respecté banquier du village — de lui cacher bien des choses. Ce qui s’annonce comme une enquête « classique » prend soudain une tournure inattendue : Samson se retrouve accusé de meurtre, et les secrets de son passé ressurgissent, menaçant d’emporter dans leur tourbillon son filleul Nathan.

Avec son tempérament de feu et sa détermination sans faille, Lila va devoir puiser au plus profond d’elle-même pour surmonter les mensonges de Samson et lui venir en aide. Car dans l’ombre, quelqu’un a l’air bien décidé à faire tomber Samson, dont la présence dérange…

Au fil de leur investigation, Samson et Lila découvriront que, dans le paisible village de Dorvoix, les notables jouent à des jeux bien plus dangereux que de simples liaisons secrètes.

Préparez-vous à plonger dans une aventure palpitante où les apparences sont trompeuses et où chaque vérité conquise révèle de nouveaux mystères…

Avec : Arié Elmaleh (Samson), Sophie de Fürst (Lila), Guillaume Bouchède (George Stock), Gaëlle Bona (Sidonie).

