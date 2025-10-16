"Le poids du silence", une fiction inédite sur le mal-être des jeunes, vendredi 17 octobre 2025 sur Arte

Vendredi 17 octobre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Le poids du silence", une fiction inédite qui aborde les fléaux du mal-être psychique et du suicide, servie par la richesse de son scénario et la justesse de ses jeunes interprètes.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que les élèves sont en cours, un message apparaît sur le réseau vidéo d’un lycée : un mystérieux hacker, dont on ne voit pas le visage, prévient qu’il ne passera pas le baccalauréat, car il va mettre fin à sa vie dans cinq jours.

En classe de terminale, quatre amis, Waldi, Mina, Julia et Tom, se rassurent : aucun d’entre eux ne peut être le pirate. Si certains penchent pour une blague de mauvais goût, la directrice prend l’appel à l’aide très au sérieux et demande à une psychologue scolaire d’intervenir pour épauler les élèves.

Arrivée au lycée, Selma Dagostino croise Ritchie Ludger, un professeur qu’elle avait, quelques années auparavant, accompagné pour un épisode dépressif…

Vigilance

Les quatre amis lycéens Waldi, Mina, Julia et Tom se connaissent-ils aussi bien qu’ils le pensent ? Ne vivent-ils pas chacun quelque chose qu’ils préfèrent garder pour eux ? Et que tient à cacher Ritchie Ludger, leur professeur, à ses collègues et à l’administration ?

Abordant avec justesse ces fléaux d’aujourd’hui que sont le mal-être psychique et le suicide – qui touchent autant les adolescents que les adultes qui les entourent, parents ou enseignants –, Le poids du silence multiplie les situations susceptibles de pousser chacun de ses protagonistes à un passage à l’acte.

Servie par la sincérité de ses jeunes interprètes, une fiction qui appelle intelligemment à la vigilance.