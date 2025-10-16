recherche
Fictions

"Le poids du silence", une fiction inédite sur le mal-être des jeunes, vendredi 17 octobre 2025 sur Arte

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 16 octobre 2025 131
"Le poids du silence", une fiction inédite sur le mal-être des jeunes, vendredi 17 octobre 2025 sur Arte

Vendredi 17 octobre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Le poids du silence", une fiction inédite qui aborde les fléaux du mal-être psychique et du suicide, servie par la richesse de son scénario et la justesse de ses jeunes interprètes.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que les élèves sont en cours, un message apparaît sur le réseau vidéo d’un lycée : un mystérieux hacker, dont on ne voit pas le visage, prévient qu’il ne passera pas le baccalauréat, car il va mettre fin à sa vie dans cinq jours.

En classe de terminale, quatre amis, Waldi, Mina, Julia et Tom, se rassurent : aucun d’entre eux ne peut être le pirate. Si certains penchent pour une blague de mauvais goût, la directrice prend l’appel à l’aide très au sérieux et demande à une psychologue scolaire d’intervenir pour épauler les élèves.

Arrivée au lycée, Selma Dagostino croise Ritchie Ludger, un professeur qu’elle avait, quelques années auparavant, accompagné pour un épisode dépressif…

Vigilance

Les quatre amis lycéens Waldi, Mina, Julia et Tom se connaissent-ils aussi bien qu’ils le pensent ? Ne vivent-ils pas chacun quelque chose qu’ils préfèrent garder pour eux ? Et que tient à cacher Ritchie Ludger, leur professeur, à ses collègues et à l’administration ?

Abordant avec justesse ces fléaux d’aujourd’hui que sont le mal-être psychique et le suicide – qui touchent autant les adolescents que les adultes qui les entourent, parents ou enseignants –, Le poids du silence multiplie les situations susceptibles de pousser chacun de ses protagonistes à un passage à l’acte.

Servie par la sincérité de ses jeunes interprètes, une fiction qui appelle intelligemment à la vigilance.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête d'action&quot; à Salon-de-Provence : pas de répit pour les gendarmes de l’autoroute, vendredi 17 octobre 2025 sur W9

"Enquête d'action" à Salon-de-Provence : pas de répit pour les gendarmes de l’autoroute, vendredi 17 octobre 2025 sur W9

16 octobre 2025 - 10:14

Sur le même thème...

&quot;Un meurtre (presque) parfait&quot;, fiction inédite avec Claire Keim et Clémence Lassalas sur TF1

"Un meurtre (presque) parfait", fiction inédite avec Claire Keim et Clémence Lassalas sur TF1

15 octobre 2025 - 15:30

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 15 octobre 2025, les invités reçus par …

13 octobre 2025 - 18:06 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...