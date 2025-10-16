"Meurtres à Meaux" sur France 3 samedi 18 octobre 2025 avec Carole Bianic et Julie Debazac

Samedi 18 octobre 2025 à 21:10, France 3 rediffusera un volet de la collection "Meurtres à..." qui se déroule à Meaux avec Carole Bianic et Julie Debazac.

L'histoire en quelques lignes...

Jean-Christophe Bellon, notable local et président de l’Amicale mémorielle de la Grande Guerre de Meaux, est assassiné lors de la reconstitution de la première bataille de la Marne qu’il a organisée.

Le lieutenant Karine Lelièvre est chargée de l’enquête mais on lui adjoint le capitaine Isabelle Guercher, son ennemie jurée.

Les deux femmes ont donc l’occasion de régler leurs comptes… jusqu’au moment où elles découvrent que la mort de Bellon est directement liée à leur passé commun.

Avec : Carole Bianic (Karine), Julie Debazac (Isabelle), Moïse Santamaria (Christophe), Guillaume Arnault (Antoine), Cyril Lecomte (Bernard Chassagne), Grégoire Paturel (Théo), Delphine Rollin (Béatrice Bellon), Diane Robert (Cécile), Tom Novembre (l'armurier)...