Un nouvel épisode de "Joseph" en tournage pour TF1 avec Lucien Jean-Baptiste dans les Hauts-de-France

Julien Jean-Baptiste a débuté le 15 octobre dernier le tournage de « La vie de palace », un nouvel épisode de la fiction "Joseph", écrit par Lucien Jean-Baptiste et Sébastien Mounier.

L'histoire en quelques lignes...

Guillaume Bailly est le directeur du Palace 5 étoiles luxe Saint-Ange. Lorsque Félix, son chef de la sécurité, est sur le point de découvrir qu’il a commandité un cambriolage spectaculaire dans son propre hôtel, il ne voit d’autre choix que de l’éliminer sous peine de tout perdre.

Avec la complicité de son frère, un ex-taulard sans scrupules, le directeur élabore une stratégie minutieuse pour maquiller son meurtre en accident de la route et pense avoir commis le crime parfait.

Pourtant, lorsqu’un homme qu’il a croisé à l’enterrement de Félix débarque quelques jours plus tard au Palace, flanqué de sa mère et de son fils, le doute s’installe. En effet, l’homme en question est policier à la Brigade Criminelle et pose de nombreuses questions à propos de l’accident de Félix… Son nom ? Joseph…

Entre les deux hommes, le face-à-face vient de commencer…

Le tournage de cet épisode se déroule dans le département des Hauts-de-France.