recherche
Fictions

Un nouvel épisode de "Joseph" en tournage pour TF1 avec Lucien Jean-Baptiste dans les Hauts-de-France

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 octobre 2025 99
Un nouvel épisode de "Joseph" en tournage pour TF1 avec Lucien Jean-Baptiste dans les Hauts-de-France

Julien Jean-Baptiste a débuté le 15 octobre dernier le tournage de « La vie de palace », un nouvel épisode de la fiction "Joseph", écrit par Lucien Jean-Baptiste et Sébastien Mounier.

L'histoire en quelques lignes...

Guillaume Bailly est le directeur du Palace 5 étoiles luxe Saint-Ange. Lorsque Félix, son chef de la sécurité, est sur le point de découvrir qu’il a commandité un cambriolage spectaculaire dans son propre hôtel, il ne voit d’autre choix que de l’éliminer sous peine de tout perdre.

Avec la complicité de son frère, un ex-taulard sans scrupules, le directeur élabore une stratégie minutieuse pour maquiller son meurtre en accident de la route et pense avoir commis le crime parfait.

Pourtant, lorsqu’un homme qu’il a croisé à l’enterrement de Félix débarque quelques jours plus tard au Palace, flanqué de sa mère et de son fils, le doute s’installe. En effet, l’homme en question est policier à la Brigade Criminelle et pose de nombreuses questions à propos de l’accident de Félix… Son nom ? Joseph

Entre les deux hommes, le face-à-face vient de commencer…

Le tournage de cet épisode se déroule dans le département des Hauts-de-France.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Tournages en cours
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La comtesse de Monte-Cristo&quot; en tournage pour TF1 avec Audrey Fleurot

"La comtesse de Monte-Cristo" en tournage pour TF1 avec Audrey Fleurot

20 octobre 2025 - 12:58

Sur le même thème...

&quot;Une affaire privée&quot; avec Thierry Lhermitte à revoir sur Arte mercredi 22 octobre 2025

"Une affaire privée" avec Thierry Lhermitte à revoir sur Arte mercredi 22 octobre 2025

20 octobre 2025 - 12:38

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 22 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 22 octobre 2025, les invités reçus par …

20 octobre 2025 - 12:21 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...