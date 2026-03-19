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Deux épisodes de "Cassandre" à revoir sur France 3 samedi 21 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 19 mars 2026 182
Deux épisodes de "Cassandre" à revoir sur France 3 samedi 21 mars 2026

Samedi 21 mars 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

La commissaire Florence Cassandre, une femme brillante au 36 Quai des Orfèvres à Paris, sacrifie sa carrière prestigieuse pour demander sa mutation à Annecy. Son but : se rapprocher de son fils, Jules, un adolescent difficile.

Elle doit alors s'adapter à une nouvelle équipe qu'elle n'a pas choisie et à un environnement bien différent de la capitale, tout en résolvant des enquêtes criminelles complexes.

21:10 Épisode 7x04 Une cuisine de caractère

Tiffany, le nouveau bras droit du restaurant d’un grand chef étoilé, est retrouvée morte dans une permaculture du coin. Le fils du chef est dévasté, il était son petit ami. Qui dans la brigade aurait pu lui en vouloir ?

Cassandre et son équipe vont devoir infiltrer les coulisses d’un restaurant gastronomique…

22:40 Épisode 9x02 Les captives

Le corps de Maude Gaillard, 52 ans, psychologue appréciée, est retrouvé sans vie dans le parc d’un hôtel luxueux. Très vite, les soupçons se portent sur Ida Malapeyre, une patiente instable placée sous contrôle judiciaire et dont le lien avec la victime pourrait être plus complexe qu’il n’y paraît...

Alors que l’équipe de Cassandre creuse cette piste, l’enquête prend une tournure inattendue : la commandante Cassandre est enlevée ! Pour la sauver et faire éclater la vérité, l’équipe devra remonter le fil d’un passé que certains étaient prêts à tuer pour effacer.

Dernière modification le jeudi, 19 mars 2026 10:42
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