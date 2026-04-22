"Alexandra Ehle" de retour dans un épisode inédit diffusé mardi 12 mai 2026 sur France 3

Mardi 12 mai 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la collection "Alexandra Ehle" : « La petite guerrière » avec Julie Depardieu, Bernard Yerlès et Xavier Guelfi.

L'histoire en quelques lignes...

En pleine session de mini-golf avec Ludivine, Alex reçoit un appel d’Antoine : la police a retrouvé le corps d’une jeune femme dont la peau brune est étrangement bardée de nombreuses cicatrices. Cette femme, c’est Marie Toihiry, jeune funambule de 20 ans qui a passé son enfance dans les hôpitaux à se battre contre la maladie.

Pour Alex, les cicatrices de ce corps ne semblent pas dire toute la vérité. Dès lors, elle entreprend avec Antoine de lever le voile sur la mystérieuse guérison de Marie… et sa mort soudaine.

Avec Julie Depardieu (Alexandra Ehle), Bernard Yerlès (Antoine Doisneau), Xavier Guelfi (Théo Durrel), Sophie Le Tellier (Ludivine Moret), Quentin Baillot (Louis Pincé)

Et avec Marie-Julie Baup (Ariane), Chloé Lambert (Eva Leroux), Pascale Mariani (Pauline Berger), Loïc Suberville (Jordan Chastain)…