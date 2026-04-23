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"Meurtres en Arbois" à revoir sur France 3 samedi 25 avril 2026 avec Sophie de Fürst, Samir Boitard et Lionnel Astier

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 avril 2026 379
"Meurtres en Arbois" à revoir sur France 3 samedi 25 avril 2026 avec Sophie de Fürst, Samir Boitard et Lionnel Astier

Samedi 25 avril 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Meurtres en Arbois", un volet de la collection "Meurtres à...", avec Sophie de Fürst, Samir Boitard et Lionnel Astier.

L'histoire en quelques lignes...

Qui en voulait à ce point à Adrien Bailly, biologiste renommé à la retraite, au point de l’assassiner, puis de déposer son corps dans le musée Louis-Pasteur, à Arbois ? Un meurtre d’autant plus mystérieux que l’on va découvrir que l’homme est mort parce qu’on lui a inoculé la rage !

C’est cette enquête délicate que vont mener ensemble le capitaine de gendarmerie Hugo Villermoz, enfant du pays revenu dans la région après la mort de sa femme, et la procureure Julie Dorléac, mutée récemment au parquet de Dijon. Est-elle simplement là pour le meurtre du scientifique ? Fait étrange : rapidement, on va découvrir que la procureure a tout un dossier sur le gendarme.

Avec : Sophie de Fürst (Julie), Samir Boitard (Hugo), Lionnel Astier (Robert), Lucie Fagedet (Marion), Clément Aubert (Benjamin), Charlotte des Georges (Laure), César Meric (Jérôme), Charlotte Gaccio (Agathe), Arnaud Maillard (Nicolas), Marc Bodnar (Galaradon)...

Dernière modification le jeudi, 23 avril 2026 12:18
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