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"Harceleurs", une fiction avec Virginie Ledoyen en tournage pour France Télévisions

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 avril 2026 387
"Harceleurs", une fiction avec Virginie Ledoyen en tournage pour France Télévisions

Début avril, Virginie Ledoyen a débuté pour France Télévisions le tournage de "Harceleurs" une fiction de 90 minutes réalisée par Julie Rohart.

L'histoire en quelques lignes...

Camille, professeure de français, tente de jongler entre ses responsabilités familiales et professionnelles quand un drame frappe son collège : Dao, l’ami d’enfance de son fils, est hospitalisé après une chute mystérieuse.

Alors que la rumeur d’un harcèlement enfle, Camille se heurte au silence des élèves et s’enfonce dans une enquête officieuse. Elle découvre que Dao a fait une tentative de suicide à la suite de la diffusion d’une vidéo humiliante. Qui a filmé ? Et surtout, est-ce que cette vidéo n’est que l’élément visible d’un harcèlement continu depuis des mois ? Peu à peu, les soupçons convergent vers Mathias, son propre fils.

Entre instinct maternel et devoir moral, Camille prend une décision lourde de conséquences : protéger son enfant, quitte à effacer des preuves. Mais la vérité finit par éclater, bouleversant irrémédiablement leur lien et son regard sur Mathias...

Le tournage se déroule en Île-de-France du 3 au 29 avril 2026.

Avec : Virginie Ledoyen (Camille), Honorat Bellet (Mathias), Cyril Descours (Julien), Ninon Veys (Lou), Caroline Anglade (Johanne), Constantin Vidal (Théo), Olivia Kuy (Amida), Christine Brücher (Roseline), Grégory Lu (Dao), Yilin Yang (Anh), Léni Denis (Nolan), Abdelmadjid Guemri (Enzo), Ceryse Marlin (Nora), Alphonse Lafontaine (Amadou), Arsen Cheruel (Yanis), Tess Amic (Farah), Lily Rubens (Clélia).

Dernière modification le vendredi, 24 avril 2026 15:12
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