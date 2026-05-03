"Capitaine Marleau - Compagnon" épisode inédit diffusé sur France 2 mardi 5 mai 2026

Mardi 5 mai 2026 à 21:10, France 2 diffusera un nouvel épisode de la collection "Capitaine Marleau", une enquête inédite en terre d'apprentis artisans avec Corinne Masiero.

Élément atypique de la gendarmerie nationale, le capitaine Marleau détonne par son franc-parler, sa gouaille et son accent ch'ti.

Sarcastique, déconcertante, coiffée d'une chapka, elle promène sa silhouette filiforme et son flegme sur les lieux de crime.

Épisode 4x16 • Compagnon

Un apprenti serrurier, Antoine, est tué dans un centre de formation pour artisans. Le meurtrier vient-il de l’extérieur ou de l'intérieur du centre ?

Marleau s'intéresse de près à Maëlle, brillante apprentie en horlogerie, une "itinérante" comme elle. La jeune femme semble prête à tout pour obtenir son diplôme. Malheureusement, la magnifique horloge qu'elle devait présenter à son jury a été détruite le soir du meurtre. Par Antoine ? Est-ce le mobile du crime ? Maëlle a beau clamer son innocence, et les autres apprentis, ainsi que leurs maîtres, faire front avec elle, elle semble cacher beaucoup de choses, et joue avec les nerfs de Marleau.

Dans cet univers régi par des codes hérités du Moyen Âge, Marleau va devoir lutter contre l'omerta...

Avec : Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Thierry Fremont (Bruno Faulot), Fleur Fitoussi (Maelle), Nathalie Cerda (Mimi), Andranic Manet (Stanislas Breuil), Héléna Noguerra (Sandra), Tom Rey (Corentin), Pierre Pfauwadel (Antoine), Eric Bougnon (Yoann Bertin), Alexis Desseaux (Louis Dubroux), Jean Louis Coulloc'h (président cérémonie), Richard Sammut (Aubin Girard), Abdelkader Abou El Hassen (Malik).