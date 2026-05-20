"Le crime de la tour Eiffel" avec Flore Bonaventura à revoir sur France 3 vendredi 22 mai 2026 (vidéo)

Vendredi 22 mai 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Le crime de la tour Eiffel", une fiction dans laquelle un jeune youtubeur, spécialisé dans les vidéos sur l'histoire, est retrouvé mort au premier étage de la tour Eiffel.

L'histoire en quelques lignes...

Le soir du 14 juillet, le cadavre d’un jeune youtubeur spécialisé dans l’Histoire est retrouvé mort au premier étage de la tour Eiffel… Comment le tueur a-t-il pu agir sans être vu en plein feu d’artifice alors que les regards de la France entière étaient braqués sur la tour Eiffel ?

La capitaine Laura Giordano, encore marquée par la mort de son ancien partenaire, veut à tout prix mener l’enquête en solitaire mais elle est contrainte de faire équipe avec un nouveau venu à Paris, Mathieu Bellanger.

Dans les coulisses de l'édifice, l'instable duo va peu à peu lever le voile sur l'histoire insoupçonnée de la tour Eiffel pendant la Seconde Guerre mondiale.

Avec : Flore Bonaventura (Laura Giordano), Benoît Michel (Mathieu Bellanger), Bruno Wolkowitch (Commissaire Helfer), Wendy Nieto (Charlie), Aliocha Itovich (Sylvain Bardon), Philippe Dusseau (Guillaume Fabre), Alexandra Cismondi (Rachelle Scarpelli), Boris Baroux (Clément Ackerman), Manon Balasuriya (Thaïs), Lorène Devienne (Assistante Bardon), Leslie Carles (Maud Grimeau), Alice Cornillac (Zelie), Loïs Schlieper (Théo Video), Geneviève Mnich (Catherine Ackerman)...