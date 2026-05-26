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"Meurtres en Berry" à revoir sur France 3 jeudi 28 mai 2026 avec Aurélien Wiik, Fauve Hautot et David Mora

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 26 mai 2026 104
"Meurtres en Berry" à revoir sur France 3 jeudi 28 mai 2026 avec Aurélien Wiik, Fauve Hautot et David Mora

Jeudi 28 mai 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir la fiction “Meurtres en Berry” avec Aurélien Wiik, Fauve Hautot et David Mora.

L'histoire en quelques lignes...

Bois de Chanteloube. Le corps d’Antoine Noiret, éminent professeur en oncologie, est retrouvé dans la mare au Diable. Des signes rituels présents sur la scène du crime laissent penser que la victime a été sacrifiée à la faveur d’un sabbat, une cérémonie de sorcellerie.

Véritable sacrifice humain ou débordement tragique d’une manifestation culturelle organisée par des artistes locaux ? Pour Basile Tissier, policier à Bourges envoyé sur l’enquête en tant qu’observateur, les investigations commencent au cœur de la campagne berrichonne, celle de son enfance et qu’il a fuie.

Une campagne où le rationnel se dispute à l’irrationnel des magnétiseurs et des sorciers, et où George Sand a laissé durablement sa marque. Heureusement, il peut compter sur l’aide et la clairvoyance de Solène Durel, médecin de campagne, qui connaît très bien les gens du coin mais aussi… la victime.

Avec Aurélien Wiik (Basile Tissier), Fauve Hautot (Solène Durel), David Mora (Stéphane Beaumont), Boris Terral (Antoine Noiret), Julie-Anne Roth (Aline Mercier), Clarisse Lhoni-Botte (Anne Fauvel), Bérangère Mc Neese (Isabelle Servin).

Dernière modification le mardi, 26 mai 2026 11:00
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