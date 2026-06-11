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"Meurtres à Nîmes" à revoir sur France 3 samedi 13 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 juin 2026 426
"Meurtres à Nîmes" à revoir sur France 3 samedi 13 juin 2026

Samedi 13 juin 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de revoir "Meurtres à Nîmes" avec Tiphaine Daviot et Juliette Plumecocq-Mech.

L'histoire en quelques lignes...

À quelques jours de la retraite, la capitaine de gendarmerie Béatrice Pernetti voit d’un mauvais œil l’arrivée de sa future remplaçante, la « Parisienne » Alix Madrigal. Bien qu’a priori aux antipodes l’une de l’autre, les deux femmes vont vite devoir mettre leurs différends de côté.

Au pied de la tour Magne, gît un corps sans vie, en costume de gladiateur, un glaive enfoncé dans l’estomac... Dans un lieu aussi emblématique, qui a décidé de remettre le combat à mort au goût du jour ? Et surtout, pourquoi ?

Les deux femmes ont une semaine en commun pour s’apprivoiser, arrêter l’assassin, et se découvrir davantage de complicité qu’elles n’auraient pu l’imaginer.

Avec : Tiphaine Daviot (Alix Madrigal), Juliette Plumecocq-Mech (Béatrice Pernetti),Mathieu Madenian (Commissaire Nivart), Eric Savin (Walter Castelnau), Clément Moreau (Samuel Vargas), Nassim Rachi (Malik Zerbi), Lydie Melki (Estelle Vargas), Myriam Bourguignon (Victoria Dorival), Arthur Choisnet (Benoît Rouvière)...

Dernière modification le jeudi, 11 juin 2026 14:07
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