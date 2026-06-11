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"Un château en Espagne" avec Romane Bohringer et Aïssa Maïga, fiction inédite sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 juin 2026 411
"Un château en Espagne" avec Romane Bohringer et Aïssa Maïga, fiction inédite sur France 2

À découvrir sur France 2 mercredi 1er juillet 2026 à 21:10, "Un château en Espagne", la première fiction réalisée par Corinne Masiero qui met en lumière la réalité souvent invisible du mal-logement en France.

En France, 350 000 personnes vivent à la rue, 4 200 000 sont mal logées et 2,7 millions de ménages attendent un logement social.

Un château en Espagne, première fiction de Corinne Masiero en tant que réalisatrice, met en lumière la réalité souvent invisible du mal-logement, et illustre la nécessité d'une prise de conscience collective.

L'histoire en quelques lignes...

Audrey se lie d’amitié avec Fanny et découvre que celle-ci vit dans la rue avec ses deux enfants.

Révoltée par cette situation, Audrey investit un immeuble inoccupé appartenant à son mari pour les y abriter.

Elles vont glisser sans s’en rendre compte dans l’illégalité…

Avec : Romane Bohringer (Fanny), Aïssa Maïga (Audrey), Philippe Duquesne (Pierre-Emmanuel), Maëlys Valduriez (Lia), Alexis Neises (Nolan), Antonin Lartaud (Vincent), Océan (Franck), Annie-France Poli (Judith), Guy Alloucherie (Michel), Aurore Broutin (Ivana)...

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