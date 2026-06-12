"Vanina : meurtres en Sicile", nouvel épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 14 juin 2026

Dimanche 14 juin 2026 à 21:10, France 3 diffusera le quatrième et dernier épisode de la seconde saison inédite de la série "Vanina : Meurtres en Sicile".

La saison 2 en quelques lignes...

Quatre nouvelles enquêtes passionnantes attendent Vanina Guarrasi.

Mais la vie de Vanina a aussi atteint un tournant décisif. Menacée à son tour par la mafia, elle est déterminée à arrêter le parrain Salvatore Fratta, et tout aussi déterminée à ne plus fuir l'amour qui la lie à Paolo, un amour fatal mais aussi impossible.

Résumé des épisodes

Le quatrième épisode de cette 4ème saison sera diffusé dimanche 14 juin 2026 à 21:10 sur France 3.

Épisode 2x04 • Un jeune homme courageux

Thomas, un des jeunes sortis de la rue par le professeur La Barbera, est retrouvé mort. Sa petite amie, Emanuela Greco, a découvert son corps et le substitut Vassali la soupçonne immédiatement, Thomas l'ayant quittée la veille. Mais Vanina penche plutôt pour la piste mafieuse.