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"Vanina : meurtres en Sicile", nouvel épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 14 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 12 juin 2026 365
"Vanina : meurtres en Sicile", nouvel épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 14 juin 2026

Dimanche 14 juin 2026 à 21:10, France 3 diffusera le quatrième et dernier épisode de la seconde saison inédite de la série "Vanina : Meurtres en Sicile".

La saison 2 en quelques lignes...

Quatre nouvelles enquêtes passionnantes attendent Vanina Guarrasi.

Mais la vie de Vanina a aussi atteint un tournant décisif. Menacée à son tour par la mafia, elle est déterminée à arrêter le parrain Salvatore Fratta, et tout aussi déterminée à ne plus fuir l'amour qui la lie à Paolo, un amour fatal mais aussi impossible.

Résumé des épisodes

Le quatrième épisode de cette 4ème saison sera diffusé dimanche 14 juin 2026 à 21:10 sur France 3.

Épisode 2x04 Un jeune homme courageux

Thomas, un des jeunes sortis de la rue par le professeur La Barbera, est retrouvé mort. Sa petite amie, Emanuela Greco, a découvert son corps et le substitut Vassali la soupçonne immédiatement, Thomas l'ayant quittée la veille. Mais Vanina penche plutôt pour la piste mafieuse.

 

Dernière modification le vendredi, 12 juin 2026 13:01
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