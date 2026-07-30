Deux épisodes de "Cassandre" à revoir sur France 3 samedi 1er août 2026

Samedi 1er août 2026 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

La commissaire Florence Cassandre, une femme brillante au 36 Quai des Orfèvres à Paris, sacrifie sa carrière prestigieuse pour demander sa mutation à Annecy. Son but : se rapprocher de son fils, Jules, un adolescent difficile.

Elle doit alors s'adapter à une nouvelle équipe qu'elle n'a pas choisie et à un environnement bien différent de la capitale, tout en résolvant des enquêtes criminelles complexes.

21:10 Épisode 7x01 : Beauté éternelle

Nelly Bertin, 20 ans, favorite au concours de Miss de la région, est retrouvée morte, probablement tuée dans la nuit.

Alors que son portable a disparu, et que son petit ami est au Chili depuis deux jours, Cassandre s'interroge sur la présence de la jeune femme tard le soir, aux abords d'une crypte.

La mère doit désormais élever seule l'aînée de Nelly, Manon, handicapée mentale. Les soeurs étant fusionnelles, elle tarde à annoncer le terrible événement à la survivante.

Dans son enquête, Cassandre égrène les suspectes parmi les jeunes concurrentes de Nelly au concours...

22:45 Épisode 3x04 Loup gris

En pleine forêt, un chasseur s'approche sans bruit d'un grand loup. Un coup est tiré : le chasseur s'écroule.

L'affaire s'annonce corsée pour Cassandre : la victime Antoine Richeux est un militaire, héros de guerre du Mali, récompensé par la médaille militaire ! Qui pourrait en vouloir à cet homme adulé de ses pairs ? Et qui est cette jeune Emilie, fervente défenseur des loups, dont tout le monde parle ?

Cassandre et son équipe se lancent dans une enquête au sein de « la Grande Muette » où ni les femmes, ni les hommes ne semblent enclins à la parole. Pourquoi ?

Une enquête délicate s'annonce pour Cassandre qui a pour obligation de collaborer avec un enquêteur des forces armées, ce qui ne se fera pas sans étincelles !