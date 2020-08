“20h30 le dimanche” : « Saint-Trop' au camping », ce 9 août sur France 2

“20h30 le samedi” et “20h30 le dimanche” continuent de vous accompagner tout l'été avec des séries inédites. Des portraits étonnants et passionnants de Français et de Françaises, des périples dans la "France de l'été" hors des sentiers battus mais aussi et surtout, de belles histoires... Au programme de ce dimanche 9 août, « Saint-Trop' au camping », un reportage de Bertrand Jeanneau, Jérôme Mars et Anne Cohen.

Alors que les Français redécouvrent le pays suite à la crise sanitaire, certains ont choisi de s’offrir une parenthèse dans un lieu qui, depuis plusieurs décennies, s’est imposé comme un lieu mythique, un petit village désormais connu dans le monde entier. Un port de pêche, qui chaque été, brasse une population venue de tous les horizons. Direction Saint-Tropez, où l’on retrouve bien sûr ses yachts dans la baie de Pampelonne mais également ses campings. C’est là-bas que l'équipe de 20h30, le dimanche s’est installée.