“Grands Reportages” : « Les voyages forment la jeunesse », samedi 22 août sur TF1

Partir l’année de ses 16 ans, dans un pays qu’on ne connait pas, une famille que l’on n’a jamais vu, un lycée dans lequel on n’a aucun repère. Un choix courageux que font chaque année quelques centaines de jeunes Français. Une expérience hors du commun qui va bouleverser leur vie. L’aventure est possible grâce à des organismes créés après la deuxième guerre mondiale pour rapprocher les peuples et éviter de nouveaux conflits. Pendant un an, une équipe de “Grands Reportages” a suivi 3 jeunes Français qui ont lâché leur confort pour vivre dans un pays et une famille qu’ils ne connaissent pas. Un an loin de ses repères, une année pendant laquelle il faut tout réapprendre… avec plus ou moins de succès.

Lilie est originaire de Gemenos, une ville de 6000 habitants près de Marseille. Au moment de faire ses valises, son grand-père la serre dans ses bras, en larmes : « Ça me fait plaisir quand même, c’est une chance qu’on n’a pas eu étant jeune, faut qu’elle en profite.» C’est la première fois que Lilie quitte la France et sa famille : « J’ai choisi les Etats Unis, Je voulais vivre comme dans une série américaine » raconte la jeune, et à Valparaiso, près de Chicago, c’est exactement ce qui l’attend.

Myriam, elle, a toujours vécu à Chartres, elle a choisi de passer son année de première en Thaïlande. Pour elle, cette expérience sera fondatrice de sa vie future : « Ça ne dure pas très longtemps l’adolescence donc il faut en profiter pour faire des choses un peu folles, parce qu’on s’en souviendra toute sa vie, donc pourquoi pas partir un an au bout du monde, ça c’est un peu fou ! »

Julien aussi a fait la demande de partir, pour le Mexique. A Lille, il fait ses adieux à toute la famille, ses parents, sa jeune sœur qu’il laisse derrière lui pour rejoindre Monterrey, une ville d’un million d’habitants où l’on compte 350 homicides par an. Son père tente de se rassurer : « J’espère qu’il va atterrir dans un bon quartier, bon maintenant on ne maitrise pas tout, je ne connais pas du tout Monterrey, je ne connais pas la ville, je sais que c’est pas la ville la plus sûre. J’imagine que ce n’est pas si dangereux que ça sinon on n’enverrait pas nos enfants ! ».

Quand ils arrivent : ils ne maîtrisent ni la langue, ni les codes. Quand ils repartent, 11 mois plus tard, les adieux sont déchirants. « Même si cela n’a pas été facile tous les jours avec Julien » dit sa maman d’accueil, « je me considère aujourd’hui comme sa mère d’adoption et j’espère le revoir !».

Les familles d’accueil son bénévoles. Cathy qui a pris Lilie comme sa fille ne veut plus la laisser repartir pour la France : “C’est un peu effrayant d’ouvrir sa porte à un étranger pour une année… On espère bien s’entendre, on espère partager les mêmes valeurs, la même éthique, mais ça c’est tellement bien passé, Lilie est une enfant en or, on n’aurait pas pu rêver mieux. Je t’aime…” lui souffle-t-elle au moment de boucler les valises. Lilie, émue : « Franchement c’est une expérience de folie, c’est quelque chose de génial et je le referai sans hésiter et je conseille de le faire !»

Lilie l’introvertie va se révéler dans cette vie américaine qu’elle connaissait seulement à travers le cinéma. Myriam va mener les expériences les plus folles, jusqu’à se convertir au bouddhisme. Julien, le blagueur intrépide va avoir du mal à accepter les règles très strictes d’éducation au lycée et à la maison… Il y aura des hauts, des bas, des coups de cafard, et des révélations. Mais cette année ne va pas seulement leur faire découvrir le monde, elle va leur révéler une partie d’eux-mêmes, celle qui les aidera peut-être un jour à prendre leur envol.