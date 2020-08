En raison de l'actualité, TF1 modifie sa programmation et propose ce jeudi 27 août, une Edition Spéciale "Conférence de presse du Premier ministre Jean Castex" présentée par Jean-Pierre Pernaut à partir de 10:00.

Adrien Gindre, chef du service politique et Gérald Kierzek seront également présents en plateau. Camille Colin sera en duplex de Matignon.

À 10:30, vous pourrez suivre la conférence de presse du Premier ministre, sur la COVID-19, depuis l'hôtel de Matignon. Jean Castex fera le point sur la situation sanitaire en cette rentrée, avec à ses côtés, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé.