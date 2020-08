“Grands Reportages” : « Dans les coulisses des hôtels de légende », dimanche 30 août sur TF1

Dimanche 30 août à 13:40, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir une immersion dans les coulisses des hôtels de légende dans “Grands Reportages”.

Finie l’époque où les hotels étaient de simples endroits pour dormir, offrant un lit et un petit déjeuner ! Avec la forte concurrence imposée par les site internet comme Airbnb ou Tripadvisor, le secteur de l’hôtellerie traditionnelle a été totalement bouleversé ces dernières années ! Les hôteliers du monde entier doivent aujourd’hui rivaliser d’imagination pour fidéliser des clients de plus en plus difficiles à surprendre. Parmi eux, quelques uns arrivent à se détacher du lot et font partie des plus beaux hôtels du monde. Pendant plusieurs semaines une équipe de “Grands Reportages” a suivi le quotidien d’hôtels hors du commun. Dans le bush au fin fond du Kenya, sur une île paradisiaque de Malaisie ou tout simplement posé sur un rocher devant la mer à Cassis, les hoteliers se battent tous les jours pour que leur établissement reste à la hauteur de sa réputation…

A Cassis, Alexandra Labathe, la directrice des « Roches Blanches », mythique hotel art déco longtemps fréquenté par Winston Churchill et plus tard Edith Piaf, est la première à le dire ! « Aujourd’hui dans l’hôtellerie restauration, il faut qu’il y ait des vraies expériences de clients, un lieu de vie ». Pendant une semaine, nous allons suivre le quotidien mouvementé de cette directrice pour que les Roches Blanches brillent de mille feux le 14 juillet. C’est l’événement annuel le plus important pour « les Roches » et particulièrement cette année puisque l’hôtel vient tout juste de rouvrir ses portes après 18 mois de rénovation … Dans une région comme la Côte d’Azur ou la concurrence est permanente, Aleaxandra sait qu’elle va jouer la nouvelle renommée de son hôtel en seulement quelques heures.

Dans son hôtel perdu dans le bush kenyan, à 3 heures de route de la première grande ville, Patrick aussi a un important challenge à relever : organiser un mariage traditionnel kenyan pour un couple de brittaniques qui s’était perdu de vue et vient de se retrouver 30 ans plus tard. Mettre sur pied une luxueuse célébration dans une réserve de 22 660 hectares coupée du monde necessite toute une logistique très complexe ; qui plus est, pour un hotelier qui ne l’a jamais fait, comme lui … « Mais quand on est General manager d’un hôtel de luxe dans le bush : on fait tout ! Je ne suis quasiment jamais derrière mon ordinateur. Ici, c’est vraiment « Out of Africa ».

Enfin, sur la petite île paradisiaque de Langkawi, en Malaisie, Arnaud aussi doit relever une mission d’envergure : faire que son hotel longtemps lieu de rendez-vous des grandes fortunes de ce monde reconquiert son ancien statut « de plus bel hotel du monde ». Après 12 mois d’une colossale rénovation, ce français organise « une grande opération séduction » à l’attention d’une vingtaine de journalistes pour promouvoir son « nouvel hotel ». « Il va falloir que tout roule car ils vont en parler derrière et ca va faire trainée de poudre ! Ce qui va être chaud aussi, c’est de s’occuper des clients en même temps car l’hôtel sera plein à ce moment-là. Je ne peux pas me rater sur cette opération ! ». D’autant que ses ouvriers malaisiens vont lui réserver quelques surprises à moins de 24 heures de l’ouverture…

Plongée dans les coulisses de ces hôtels de luxe prêts à relever tous les défis pour que leurs clients n’oublient jamais leur séjour au paradis …