“L’Info s’éclaire” avec Axel de Tarlé, nouveau rendez-vous sur Franceinfo à partir de lundi

Nouveauté sur Franceinfo canal 27 à partir du 7 septembre : “L’Info s’éclaire”, un rendez-vous pour décrypter l’actualité, présenté en direct par Axel de Tarlé, du lundi au vendredi de 09:30 à 10:20.

Pour son premier numéro, “L’Info s’éclaire” ausculte la rentrée politique. Réfléxions, analyses autour d'une question : "Partis politiques : le coma dépassé ?"

Depuis de nombreuses années et plus encore depuis 2017, les partis politiques semblent dévitalisés et dépassés. Faible mobilisation électorale, baisse des effectifs militants, personnalisation croissante de la vie politique, déconnexion d'avec la société civile. Les partis politiques survivront-ils à cette crise ou sauront-ils rebondir et retrouver le cœur des Français ? Quel rôle vont-ils jouer lors des prochaines échéances électorales ? Eléments de réponses dans l'info s'éclaire aux côtés d'Axel de Tarlé et de ses invités.

Axel de Tarlé sera entouré de Daic Audouit, éditorialiste politique de franceinfo, Astrid de Villaines, journaliste au Huffingtonpost, Cécile Amar, journaliste à l'Obs et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’institut de sondage IFOP.

Cette émission de décryptage sera rediffusée du lundi au vendredi de 13:00 à 13:50.