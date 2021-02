“Reportages découverte” : « Ma vie d'après », dimanche 14 février sur TF1

Catastrophe naturelle, maladie grave, grande pauvreté, ou prison…Nous sommes tous confrontés un jour ou l’autre à une épreuve. Certaines bouleversent même nos vies à tout jamais. Comment se relève-t-on d’une catastrophe naturelle qui a emporté tout ce que nous possédions ? Comment se reconstruire après un cancer qui pendant plusieurs mois, ou plusieurs années, a mis toute notre vie en suspens ? Comment rebondir après plusieurs années passées en détention ? A sa manière, celui ou celle qui a traversé ce genre d’épreuve doit dépasser le traumatisme, et réinventer sa vie. Face aux difficultés et aux obstacles, quelques Français ont décidé de ne pas se laisser décourager et de faire de leur accident de parcours, le détonateur d’une nouvelle vie.

Caroline et Claude, un couple de quinquagénaires habitant en Alsace, ont vu leur restaurant-boucherie dévasté par des inondations. Un séisme pour eux, mais aussi pour tous les habitants de leur village, dont c’était l’unique commerce. Pour Claude, le traumatisme est immense : « On était anéantis psychologiquement, mentalement, on n’a plus voulu continuer; on a dit on s’arrête. Ça s’arrête là, 20 ans de travail c’est fini, c’est foutu on arrête. » Pourtant, après la sidération et l’abattement, ils ont décidé de repartir de zéro et de tout réparer, avec le soutien constant de leurs voisins et clients. Un défi basé sur la solidarité, qu’ils comptent réaliser en moins de trois mois.

Christopher lui, passe ses derniers jours en détention, après plusieurs années de prison pour de multiples délits. Pourtant, sa dernière incarcération semble être un point de bascule dans sa vie, un déclic pour tourner définitivement le dos à la délinquance. Il vient en effet d’avoir 2 enfants, qui souffrent énormément de la séparation. « Je me fais du mal à moi mais j’ai fait plus de mal à ma famille qu’à moi, parce que moi la prison je la connais, et j’ai plus envie d’y remettre les pieds. Je veux leur prouver que je vaux mieux que ça et qu’ils pourront toujours compter sur moi. » Pour cela, il devra d’abord regagner leur confiance, mais aussi suivre une formation, et retrouver un emploi. Il n’a aucun diplôme, un casier judiciaire chargé, et il sait qu’il va devoir s’accrocher s’il veut réinventer sa vie

A 32 ans, Laura, elle, a découvert qu’elle était atteinte d’un cancer du sein. Une grave maladie, qui l’a contrainte à subir quatre opérations, des mois de chimiothérapie et de radiothérapie. Mais pour garder espoir et accélérer sa guérison, la jeune femme a décidé de se lancer un défi hors normes avec sa meilleure amie, qui l’a soutenue tout au long de sa lutte contre le cancer : participer à un rallye automobile dans le désert marocain. Une aventure qu’elle veut vivre pour se prouver que rien n’est impossible, mais aussi pour montrer à ses deux petites filles un autre visage que celui d’une malade. « J’ai envie qu’elles me voient forte, qu’elles voient la maman championne de rallye. J’ai envie qu’elles aient cette image de moi, qu’elles ne voient plus la maman malade, qu’elles oublient ça en fait. » Mais Laura, qui n’a aucune expérience en matière de sport automobile, va devoir se dépasser pour réaliser son rêve.

A 21 ans, Nicolas a déjà passé plus de 3 ans à la rue. Pour subvenir à ses besoins, le jeune SDF vendait des bijoux fantaisie qu’il bricolait lui-même, jusqu’au jour où il fait une rencontre qui va changer sa vie : un joaillier professionnel remarque ses créations et décide de l’embaucher comme apprenti. Grâce à cette rencontre le jeune homme est petit à petit en passe de sortir de la rue. « Marc m’a permis de me prouver beaucoup de choses, me prouver que je n’étais pas une merde comme on me disait quand j’étais dans la rue, il m’a aidé à reprendre foi en mes capacités et à me prouver beaucoup de choses, et maintenant c’est à lui que j’ai envie de prouver beaucoup de choses. » Accompagné et soutenu constamment par ce joaillier humaniste, Nicolas va tenter le concours de meilleur apprenti de France, et voir son destin basculer de manière incroyable. Mais rien ne sera simple pour ce jeune homme à la jeunesse fracturée : il devra apprendre à apprivoiser sa fragilité, à refaire confiance, et surtout à croire en lui.