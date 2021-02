40 ans des JT de TF1 : la chaîne dévoile un sondage sur les personnalités et évènements de ces 40 dernières années

A l'occasion des 40 ans des éditions du JT de 13H et de 20H, TF1 dévoile un sondage sur les personnalités et évènements qui ont marqué ces 40 dernières années.

L'Abbé Pierre, Coluche et Simone Veil sont les personnalités françaises les plus marquantes de ces quatre dernières décennies pour l'ensemble de la population devant François Mitterrand et Johnny Hallyday.

Barack Obama, Angela Merkel et Nelson Mandela sont les personnalités internationales qui ont le plus marqué les Français ces 40 dernières années devant Bill Gates, Lady Diana et Mère Teresa.

Donald Trump, 7ème figure en 3ème position des personnalités internationales les plus marquantes des 40 dernières années auprès des jeunes de moins de 30 ans.

L’actualité française aura été marquée par les attentats de Paris en 2015, La France Championne du Monde de football en 1998 et la mort de Lady Diana en 1997.

Dans l’actualité politique française ce sont le passage à l'Euro (2002), l’élection de François Mitterrand et le scandale du sang contaminé qui semblent avoir marqué nos concitoyens ces 40 dernières années, avant l'élection de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen en 2002, et celle d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen en 2017.

L'abolition de la peine de mort a été classé évènement sociétal français le plus marquant de ces 40 dernières années, suivi par l'âge de la retraite amené à 60 ans en 1983 et les lois Aubry sur les 35 heures de 1996 à 2000.

Sans surprise dans l’actualité internationale, la catastrophe de Tchernobyl en 1986, la chute du mur de Berlin en 1989 et les attentats du World Trade Center en 2001 arrivent en tête du sondage.

Sondage online TF1 / ToLuna mené du 4 au 8 février 2021 auprès d’un échantillon de 957 répondants âgés de 18 ans et +, représentatifs de la population française (sexe, âge, CSP, région, taille du foyer).