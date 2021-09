Débat entre Éric Zemmour & Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV ce jeudi 23 septembre

Jeudi 23 septembre à 20:45, BFMTV propose un débat inédit entre Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise à l’élection présidentielle, et le polémiste Éric Zemmour. Ce débat sera animé par Aurélie Casse et Maxime Switek.

Après avoir manifesté publiquement chacun leur volonté de débattre l’un face à l’autre, BFMTV a lancé l’invitation pour organiser ce débat sur l’antenne de la 1ère chaîne d’information de France.

Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour seront tour à tour questionnés et débattront des grands sujets d’actualité qui sont au cœur de la campagne présidentielle: sécurité, économie, santé, écologie, immigration, société…

Une cellule de fact-checking menée par Céline Pitelet sera déployée en direct par les équipes de BFMTV à l’antenne et sur le site et l’application de la chaîne afin d'examiner les chiffres et les informations énoncés par les débatteurs.

Les téléspectateurs pourront également suivre cette soirée spéciale en direct sur l’application et le site de BFMTV puis le retrouver en replay sur la plateforme RMC BFM Play.