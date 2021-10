A découvrir dans “13h15, le samedi” ce 17 octobre sur France 2, « Le jardin de leurs rêves » un reportage signé Mallory Ahounou, David Geoffrion et Eric Paget.

Adrien et Zoé, 35 ans, se sont rencontrés en plein confinement et, tous deux, lassés de la ville, cherchaient un nouveau départ. Ils ont investi leurs économies dans une clairière et sa maison, au cœur de la Bretagne, et se sont lancés dans une aventure passionnante : cultiver ensemble un jardin, tout en aménageant leur temps de travail…

13h15 le samedi les suit depuis un an, des premiers semis aux bocaux pour l’hiver…

