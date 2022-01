“Reportages découverte” : « Des coiffeurs qui décoiffent », samedi 22 janvier sur TF1

Chaque jour un million de personnes passent entre leurs mains en France… les coiffeurs. Le pays en compte près de 200 000. Pour certains c’est une tradition familiale, pour d’autres une passion qui leur est tombée dessus. Qu’ils soient en ville ou à la campagne, pour des stars ou des anonymes, ces artisans du cheveu doivent rivaliser d’inventivité pour imaginer de nouvelles coiffures et faire perdurer ce savoir-faire ancestral !

À 17 ans, Charlène Boiteux est une jeune apprentie coiffeuse pleine de talent. Elle apprend le métier aux côtés de la joyeuse Marinette dont le salon est installé dans le village du Fuilet, près de Nantes. Le duo s’est lancé un défi de taille : tout faire pour que Charlène remporte le titre de meilleure apprentie de France ! « Je prends ma retraite dans quelques mois et Charlène est ma dernière apprentie donc cette médaille ça serait vraiment le bouquet final de ma carrière ! » confie Marinette qui a mobilisé tout le salon pour faire gagner sa protégée.

Raphaël Perrier est quadruple champion du monde de coiffure. Passionné par le monde du spectacle, il a ouvert un atelier de perruques sur mesure où il fabrique avec ses équipes des coiffes détonantes pour le cinéma, le théâtre et les comédies musicales. « On réalise une implantation cheveu par cheveu, nous on a choisi de garder ce savoir-faire français ! », explique le coiffeur. Nous le suivrons avec ses équipes pendant la création d’une cinquantaine de pièces pour l’une des comédies musicales les plus attendues de l’année : “Charlie et la Chocolaterie”.

Pauline Jalabert, elle, préfère la discrétion des salons de coiffure. Après dix ans en tant que salariée à Montauban, à 29 ans, elle a décidé d’ouvrir son propre salon... dans un camion qui sillonnera les routes du Tarn-et-Garonne. Selon elle, « si on ne fait rien il n’y aura plus de vie dans nos petits villages donc je pense que mon concept de camion-salon de coiffure peut répondre à une demande des habitants. » Des travaux du véhicule jusqu’à sa première tournée, les équipes de “Reportages découverte” l’ont suivie pas à pas et les péripéties ne manqueront pas.

Le coiffeur Jérôme Guézou est passionné par les paillettes du monde de la mode. Il œuvre dans les coulisses de shootings photo pour des magazines en passant par les défilés haute-couture. Il utilise sa créativité pour sublimer des dizaines de mannequins. "Ce monde de la mode me fascine depuis l’enfance et c’est un rêve éveillé d’être coiffeur dans cet univers.” sourit-il. Nous serons à ses côtés pour un défilé prestigieux où il va imaginer de mystérieuses lunettes en cheveux.