“20h30, le dimanche” : les invités de Laurent Delahousse le 3 avril sur France 2

Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 3 avril dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et psychanalyste auteur du livre Le Laboureur et les Mangeurs de vent. Liberté intérieure et confortable servitude (éditions Odile Jacob). > "A 7 ans, j’ai été condamné à mort pour un crime que j’ignorais. Ce n’était pas une fantaisie d’enfant qui joue à imaginer le monde, c’était une bien réelle condamnation." Boris Cyrulnik a échappé à la mort que lui promettait une idéologie meurtrière. Un enfant qu’on a voulu tuer et qui, toute sa vie, a cherché à comprendre pourquoi, pourquoi une telle idéologie a pu prospérer...

Rencontre avec Marion Barbeau, première danseuse du ballet de l'Opéra national de Paris, à l’affiche du film En corps, réalisé par Cédric Klapisch, avec pour partenaires Hofesh Shechter, Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï, François Civil… > Elise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors, sa vie va être bouleversée et elle va devoir apprendre à se réparer…

Egalement sur le plateau, les joueurs de rugby du Stade toulousain Antoine Dupont et Romain Ntamack en compagnie de leur entraîneur Ugo Mola à l’occasion de la sortie au cinéma le mercredi 13 avril 2022 du documentaire Le Stade, réalisé par Eric Hannezo et Matthieu Vollaire. > L’aventure humaine de l’équipe de rugby la plus titrée de France, face au challenge le plus ambitieux de son histoire…

Le Live de "20h30 le dimanche" : le grand retour de l'auteur-compositeur-interprète et guitariste Axel Bauer qui, dans son dernier album studio Radio Londres, rend notamment hommage à son père Franck Bauer, héros de la résistance qui a prononcé 517 fois la phrase "Les Français parlent aux Français"...