“Grands Reportages” : « Fleury-Merogis, prison XXL », samedi 16 avril sur TF1

C’est la prison la plus grande d’Europe que “Grands Reportages” sur TF1 vous propose de découvrir. 2900 places, 1300 surveillants, Fleury-Mérogis est la prison de tous les superlatifs, une « usine à incarcérer » disent certains.

Construite en 1968, sur 180 hectares avec 5 bâtiments en forme d’hélices, l’État la considère comme La solution à la surpopulation carcérale en région parisienne. Mais au fil du temps, elle accueille toujours plus de détenus, jusqu’à 4500 pour 2900 places. Jacques Mesrine, Madame Claude, Michel Fourniret et aujourd’hui Salah Abdeslam, sont passés entre ses murs.

Pour la première fois, l’administration pénitentiaire a autorisé une équipe de “Grands Reportages” à filmer de l’intérieur la plus célèbre maison d’arrêt française…

Nicolas, premier surveillant, est chargé notamment de la surveillance de l’une des 10 cours de promenade : « C’est un secteur sensible, une vraie mine d’informations. Ici, on voit les détenus, on voit qui ils fréquentent, on voit des possibles trafics, la présence de télé-phones. » Quand un détenu est suspecté de trafic de drogue ou de portable, Nicolas fouille sa cellule de fond en comble. Des armes artisanales sont souvent retrouvées, utilisées pour des règlements de compte… A Fleury, la violence est quotidienne.

La plupart des 3600 détenus de la maison d’arrêt ont écopé de courtes peines et sont bien souvent multirécidivistes. Ils reviennent ici encore et encore, comme Théo, 27 ans. Quelques jours plus tôt, il a fracassé les toilettes de sa cellule : « Dans une autre détention où j’étais avant, j'ai agressé un surveillant, je lui ai mis 2 coups de couteaux. J’ai été lour-dement condamné donc j’ai compris que ce n’était pas la chose à faire. Je n’ai pas envie d’en revenir là, je n’ai pas envie d’en arriver à taper un surveillant, à lui écraser la tête ou en venir aux mains. »

Condamné pour 18 affaires de violence, Théo n’a passé que 6 mois dehors ces 10 dernières années mais il peut compter sur un allié : Jérémie, le chef de détention, qui veut l’aider à sortir de cette spirale de violence :

« Moi ce que j’aime bien sur Fleury, c’est que chaque jour est différent, je trouve ça génial. Quand je vais demander un autre établissement, ça va me faire bizarre. »

Une immersion inédite dans une prison unique en son genre.