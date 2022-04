“Télématin” vendredi 29 avril : les invités de Damien Thévenot et Estelle Colin sur France 2

Voici les invités qui seront par reçus par Damien Thévenot et Maya Lauqué vendredi 29 avril dans “Télématin”, diffusé en direct à partir de 06:30, sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 29 avril :

07:38 Les 4 vérités : Jeff Wittenberg recevra Julien Bayou, secrétaire national EELV.

08:10 Interview d'actu : Estelle Colin recevra Didier Arino, directeur général du cabinet de conseil Protourisme.

09:00 Invité culture : Thierry Ardisson, sera l'invité de Damien Thévenot & Estelle Colin à l'occasion de la diffusion du premier numéro de l'émission “Hôtel du temps” lundi 2 mai sur France 3.