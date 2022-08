“Télématin” mardi 30 août : les invités de Thomas Sotto & Julia Vignali sur France 2

Voici les invités qui seront reçus par Thomas Sotto et Julia Vignali mardi 30 août dans “Télématin”, diffusé à partir de 06:30 en direct sur France 2.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 30 août 2022 :

07:15 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Valérie Faudon, déléguée générale de la SFEN.

07:40 Les 4 vérités : Thomas Sotto recevra Michel-Édouard Leclerc, président du Comité stratégique des Centres Leclerc.

08:15 Julia Vignali recevra Georgiana Viou, cheffe cuisinière & jury de MasterChef.

09:00 Thomas Sotto et Julia Vignali recevront Sofiane Zermani, à l’affiche de la série « Hors saison » sur France 3.